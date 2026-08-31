Renan Santos diz que suspensão de candidatura pelo TSE é "ilegal" e vai recorrer

Renan Santos sobre Flávio: "Ele foi notificado por e-mail. Depois disse que achava que era spam" - (crédito: Guilherme Damasceno/CB/D.A. Press)

Renan Santos (Missão-SP) se pronunciou nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (31/8) sobre a suspensão da campanha à Presidência pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. Em vídeo publicado nas redes, o candidato classificou a decisão como “injusta e ilegal” e afirmou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Renan disse que não poderá produzir ou publicar conteúdos nas redes sociais, participar de debates ou ir a sabatinas. “Eu não posso fazer praticamente nada”, afirmou. Segundo ele, a decisão também pode tirar do ar os perfis usados durante a campanha.

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O candidato também relacionou a decisão às manifestações que organizou contra Toffoli e outros integrantes do Judiciário. “Eu estou pagando o preço por ter defendido o que eu defendi”, disse. Renan afirmou ainda que a suspensão ocorreu por causa de um “problema técnico” no registro das redes sociais.

Mais cedo nesta segunda-feira (31), a decisão de Toffoli suspendeu a campanha de Renan após o ministro apontar que sites, blogs e perfis usados pela candidatura não haviam sido informados no registro inicial. Em 19 de agosto, a chapa comunicou à Justiça Eleitoral 18 perfis em redes sociais como complemento às informações apresentadas no registro da candidatura, enviado em 7 de agosto.

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Além da suspensão dos atos de campanha na internet, a decisão também interrompeu os repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e proibiu a participação de Renan em debates.

No vídeo desta segunda, Renan afirmou que pretende continuar na disputa e pediu aos apoiadores que compartilhassem a gravação. “Eu não vou desistir. Eu vou lutar na Justiça, mas a porrada começou”, declarou.

Em outra publicação, Renan postou uma foto com a tarja "censurado":