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‘Tem que perguntar à produtora’: Flávio se esquiva de doações de Vorcaro

Senador rebateu reportagem da Piauí e nega fato novo sobre repasses a filme

Flávio Bolsonaro rebate reportagem sobre repasses de Vorcaro para filme sobre Jair Bolsonaro - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)
Flávio Bolsonaro rebate reportagem sobre repasses de Vorcaro para filme sobre Jair Bolsonaro - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebateu, nesta terça-feira (1º/9), questionamentos sobre reportagem da revista Piauí que aponta novos repasses relacionados ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ser abordado, o parlamentar evitou detalhar valores e afirmou que as informações devem ser esclarecidas pela produtora responsável pela obra.

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Questionado sobre repasses que, segundo a reportagem, teriam ocorrido em setembro e outubro, depois do período anteriormente mencionado pelo senador, o primogênito do ex-presidente disse não acompanhar diretamente a movimentação financeira.

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“Essas informações eu não tenho como saber porque eu não trato disso, gente. Tem que perguntar para a produtora, gente. Desculpa”, retrucou, visivelmente irritado.

Foram citadas as mensagens atribuídas ao empresário Vorcaro que indicariam conhecimento do senador sobre os pagamentos. Flávio reconheceu saber da condição de investidor, mas voltou a direcionar as perguntas à produtora.

“Nesse assunto eu não tenho como aprofundar, a resposta tem que perguntar para a produtora.” Na sequência, acrescentou que “o valor está na prestação de contas”.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 01/09/2026 12:24
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