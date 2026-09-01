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Indicação de Pacheco ao TCU tem aval do governo Lula

Indicado por Davi Alcolumbre para a vaga de Bruno Dantas, Pacheco deverá contar com o apoio do Planalto para assumir o cargo

Escolha de Pacheco foi formalizada por projeto de decreto legislativo apresentado por Alcolumbre e senadores - (crédito: Pedro França/Agência Senado)
Escolha de Pacheco foi formalizada por projeto de decreto legislativo apresentado por Alcolumbre e senadores - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

Indicado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) terá o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU).

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Segundo interlocutores da cúpula governista ouvidos pelo Correio, “não há objeções” quanto à indicação do pessebista para a vaga deixada por Bruno Dantas, que anunciou a renúncia ao cargo nesta segunda-feira (31/8).

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A escolha de Pacheco foi formalizada por meio de um projeto de decreto legislativo apresentado por Alcolumbre e outros senadores. A lista de signatários reúne nomes da base governista e da oposição, entre eles Randolfe Rodrigues (PT-AP), Ciro Nogueira (PP-PI), Rogério Marinho (PL-RN), Cid Gomes (PSB-CE) e Omar Aziz (PSD-AM), sinalizando uma articulação ampla em torno do ex-presidente do Senado.

O apoio do Planalto ocorre meses depois de Pacheco ter sido o pivô de um desgaste na relação entre Lula e Alcolumbre. O presidente do Senado defendia o aliado para a cadeira aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a saída de Luís Roberto Barroso, mas o chefe do Executivo optou pelo então advogado-geral da União, Jorge Messias. A decisão contrariou Alcolumbre e abriu um período de distanciamento entre os dois.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 01/09/2026 11:05
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