Indicação de Pacheco ao TCU tem aval do governo Lula

Escolha de Pacheco foi formalizada por projeto de decreto legislativo apresentado por Alcolumbre e senadores - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

Indicado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) terá o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo interlocutores da cúpula governista ouvidos pelo Correio, “não há objeções” quanto à indicação do pessebista para a vaga deixada por Bruno Dantas, que anunciou a renúncia ao cargo nesta segunda-feira (31/8).

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A escolha de Pacheco foi formalizada por meio de um projeto de decreto legislativo apresentado por Alcolumbre e outros senadores. A lista de signatários reúne nomes da base governista e da oposição, entre eles Randolfe Rodrigues (PT-AP), Ciro Nogueira (PP-PI), Rogério Marinho (PL-RN), Cid Gomes (PSB-CE) e Omar Aziz (PSD-AM), sinalizando uma articulação ampla em torno do ex-presidente do Senado.

O apoio do Planalto ocorre meses depois de Pacheco ter sido o pivô de um desgaste na relação entre Lula e Alcolumbre. O presidente do Senado defendia o aliado para a cadeira aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a saída de Luís Roberto Barroso, mas o chefe do Executivo optou pelo então advogado-geral da União, Jorge Messias. A decisão contrariou Alcolumbre e abriu um período de distanciamento entre os dois.