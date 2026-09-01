Relatório do Coaf aponta novos repasses de Vorcaro a filme de Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, afirmou em entrevista à GloboNews que o banqueiro Daniel Vorcaro havia deixado de fazer repasses financeiros para Dark Horse cinebiografia sobre seu pai, Jair Bolsonaro (PL), em maio de 2025.
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Segundo reportagem da revista piauí publicada nesta terça-feira (1º/9), porém, registros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que uma nova transferência foi realizada meses depois. Em 16 de setembro de 2025, Vorcaro enviou US$ 1.666.667 ao Havengate Development Fund, fundo norte-americano responsável pela administração dos recursos destinados à produção.
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A operação ocorreu oito dias depois de Flávio Bolsonaro enviar uma mensagem ao banqueiro para cobrar parcelas que estavam em atraso. Com a transferência, até então não divulgada, o valor atribuído aos aportes de Vorcaro no projeto passou de US$ 10,6 milhões para US$ 12,3 milhões. Pela cotação da época, a quantia correspondia a mais de R$ 65 milhões.
Conversas inéditas obtidas pela piauí também indicam a possibilidade de um novo pagamento no mês seguinte. Em 22 de outubro de 2025, o publicitário Thiago Miranda, que auxiliava na captação de recursos para o filme, perguntou a Vorcaro: “Consegue liberar as parcelas do filme?”, completando: “Se não vai parar tudo por lá ”. O banqueiro respondeu: “Sim. Liberei mais uma hoje”.
Após a confirmação, Miranda disse que comunicaria a equipe e que Flávio Bolsonaro também entraria em contato com o banqueiro. Vorcaro, por sua vez, pediu ao publicitário que apresentasse suas desculpas ao senador pelos atrasos.
Caso essa transferência, estimada em US$ 1,6 milhão, tenha sido efetivamente concluída, os aportes do banqueiro na produção chegariam a aproximadamente US$ 14 milhões, ou cerca de R$ 72 milhões. O acordo estabelecido entre as partes previa investimento total de US$ 24 milhões. Até setembro, eram conhecidas sete parcelas, enquanto o pagamento de outubro ainda depende de confirmação.
A reportagem de Breno Pires também recupera declarações feitas por Flávio Bolsonaro em diferentes momentos sobre sua relação com Vorcaro e o financiamento do longa-metragem.
Em março de 2025, depois de seu número de telefone aparecer na agenda do banqueiro, o senador disse à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que nunca havia mantido contato com o proprietário do Banco Master. Mais tarde, ao ser questionado pelo repórter Thalys Alcântara, do Intercept Brasil, sobre o financiamento de Dark Horse por Vorcaro, negou a informação e afirmou que se tratava de uma mentira.
Na entrevista à GloboNews, o parlamentar apresentou outra versão sobre a estrutura financeira. Flávio afirmou que o Havengate Development Fund era fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) e que a estrutura havia sido encerrada depois do surgimento das primeiras suspeitas envolvendo os negócios de Vorcaro. Dados oficiais, contudo, apontam que o fundo não possui registro na SEC e continua classificado como ativo nos registros fiscais do Texas.
Procurada pela piauí para explicar a continuidade da relação financeira com Vorcaro ao longo de 2025, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que as questões relacionadas aos pagamentos deveriam ser encaminhadas à produtora do filme. Mesmo após ser informada sobre a nova transferência identificada nos registros, a equipe do senador manteve o posicionamento de que não caberia a ele prestar esclarecimentos sobre os pagamentos.
A movimentação dos recursos também é alvo de investigação da Polícia Federal. De acordo com a apuração, os valores não eram transferidos diretamente pelas empresas de Vorcaro nem encaminhados à conta da Go Up Entertainment LLC, produtora do filme nos Estados Unidos. As remessas passavam pelo doleiro Antonio Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, proprietário da empresa Entre Investimentos e Participações e que já se apresentou publicamente como especialista em operações de câmbio de saída.
Depois de passar por essa estrutura, os recursos tinham como destino o Havengate, fundo sediado no Texas e administrado por Paulo Calixto, advogado especializado em imigração. Segundo a reportagem, Calixto não possui histórico conhecido de atuação no setor cinematográfico e mantém vínculos com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
As investigações procuram esclarecer também o destino dos valores depois que chegam ao Havengate. Como cabe ao fundo realizar os repasses à Go Up, os responsáveis pela apuração buscam verificar se todo o dinheiro destinado ao projeto foi efetivamente utilizado na produção do filme ou se parte permaneceu no fundo ou foi empregada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Eduardo Bolsonaro passou a morar no país em fevereiro de 2025, mesmo mês em que Vorcaro realizou a primeira transferência, de US$ 2 milhões, para o Havengate.
Em declarações anteriores à rádio CBN, Eduardo Bolsonaro afirmou ter tido participação limitada na produção. Segundo ele, foram investidos US$ 50 mil de recursos próprios para viabilizar a contratação do diretor, quantia que posteriormente teria sido devolvida. Documentos oficiais relacionados à produção nos Estados Unidos, entretanto, apresentam o deputado em diferentes ocasiões como "produtor executivo" e "financiador".
A Go Up Entertainment foi questionada sobre o grau de controle exercido por Eduardo Bolsonaro sobre a conta do Havengate, mas não apresentou respostas objetivas. Até o momento, a investigação policial não identificou provas materiais de que recursos destinados ao filme tenham sido utilizados para despesas pessoais do deputado.