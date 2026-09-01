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Mendonça pretende pedir investigação contra Moraes no STF

Ministro pediu esclarecimentos à PGR sobre novas revelações envolvendo Moraes e Vorcaro. Avanço da iniciativa dependerá da manifestação de Gonet

Mendonça já pediu esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)
Mendonça já pediu esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça pretende pedir a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo fontes ouvidas pelo Correio. A iniciativa ocorre após novas revelações envolvendo Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, consideradas graves pelo magistrado.

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Mendonça já pediu esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República (PGR), e a decisão de avançar com a investigação dependerá da manifestação do órgão. O ministro também pretende conversar com o presidente do Supremo, Edson Fachin, sobre o caso. A articulação com os demais integrantes da Corte deve ocorrer posteriormente, caso a iniciativa avance.

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 Entre os fatos que despertaram a preocupação do ministro estão relatos de que Moraes teria procurado o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para pedir proteção a Vorcaro.

Outro ponto considerado relevante é a informação de que Moraes teria manuseado o contrato de R$ 129 milhões firmado entre o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o banqueiro.

Por se tratar de uma investigação envolvendo um ministro do STF, a abertura de uma apuração pela própria Corte depende de autorização do plenário. Ainda não está definido se o ministro Dias Toffoli participaria de uma eventual votação. A dúvida decorre de informações que também apontariam para uma relação entre Toffoli e Vorcaro, o que poderia suscitar discussão sobre eventual impedimento ou suspeição.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Rafaela Gonçalves e Renato Souza
postado em 01/09/2026 13:41
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