Vorcaro diz a Moraes ter "gratidão" por toda a vida

A mensagem foi enviada por WhatsApp em 14 de novembro de 2025 - (crédito: BBC Geral)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter “gratidão” por toda a vida e disse que família, funcionários, parceiros e amigos tinham uma “dívida” com o magistrado e a família dele.

A mensagem foi enviada por WhatsApp em 14 de novembro de 2025 e aparece em uma imagem incluída no relatório da Polícia Federal. O documento identifica o número que recebeu o texto como o contato salvo no celular de Vorcaro como “Alexandre de Moraes BRASILIA”.

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“Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda minha família, funcionários, parceiros e amigos que dependem de nós tem uma dívida contigo e com sua família. Muito obrigado por tudo”, escreveu Vorcaro.

Na sequência, o banqueiro afirmou que pretendia “continuar na pegada” para conseguir concluir o que estava em andamento e encerrou a mensagem com uma referência a Deus.

A PF incluiu o registro no conjunto de evidências extraídas do celular de Vorcaro e analisadas após a quebra do sigilo determinada pelo ministro André Mendonça.

Pagamentos a escritório de Viviane Moraes

Além disso, Daniel Vorcaro tratava como prioridade pagamentos ao escritório Barci de Moraes, da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher de lexandre de Moraes. A relação começou em janeiro de 2024.

Viviane enviou a Vorcaro uma minuta de contrato de prestação de serviços. O documento passou por alterações feitas pelo advogado Leonardo Palhares e teve uma versão final enviada em 17 de janeiro. O contrato, assinado por Vorcaro em 23 de janeiro, previa R$ 3 milhões mensais.

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Um mês depois, o empresário Fábio Faria escreveu a Vorcaro: “O careca não pode atrasar”. Na sequência, Vorcaro cobrou o pagamento de um funcionário e afirmou que o contrato com o escritório era “o mais importante” que tinham. Também determinou que o pagamento não poderia “atrasar um dia”.