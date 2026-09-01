Lula defende fim das bets em reunião com ministros e sociedade civil

Presente na discussão, no Palácio do Planalto, o reapper Emicida cobrou do Estado brasileiro medidas para limitar a atratividade no design das plataformas de bets - (crédito: Reprodução/Youtube Lula Oficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (1º/9) ser pessoalmente favorável à ideia de "acabar" com o funcionamento de casas de apostas, as chamadas bets no Brasil.

"Por mim, pessoalmente, acaba com as bets. Eu acho que ela (bet) é um mal na sociedade. Mas como presidente da Republica, tenho que saber que tem outras coisas que tenha que compartilhar decisões para que a gente faça de forma mais correta possível, sem que a gente comprometa a estabilidade política e econômica do país", discursou o presidente, em reunião no Palácio do Planalto, para ouvir representantes da sociedade civil sobre como lidar com as bets.

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O encontro, que reuniu ministros e 12 entidades da sociedade civil, não contou com a participação de empresas. Segundo Lula, o encontro vai preceder ações do Executivo para liidar com casas de apostas on-line.

"O governo tem discutido como a gente resolve problema das bets. Essa semana teremos reunião. Sugeri que queria ouvir sociedade brasileira sobre o que pensam sobre bets", disse.

"A verdade é que a maioria da sociedade está perdendo", completou o petista, momentos antes de a ministra da Casa Civil, Míriam Belchior, iniciar a apresentação das ideias de representantes da sociedade civil.

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Presente na discussão, no Palácio do Planalto, o rapper Emicida cobrou do Estado brasileiro medidas para limitar a atratividade no design das plataformas de bets.

"Precisamos ter regulamentação de design (das bets), além de acabar com coisas como autoplay e modo turbo (na experiência dos jogadores). Precisamos limitar horário (de uso das bets). Precisamos atacar de forma dura", pontuou Emicida.

Em sua ponderação, Adriana Marcolino, Diretora-Geral do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), alertou para um aumento de pedidos de afastamento do trabalho por ludopatia, o vício em jogos.

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"Dados do INSS. A média anual de pedidos de afastamento por ludopatia entre 2015 e 2022: 11 casos por ano. Agora, entre julho de 2023 e abril de 2025, foram 275 beneficiados por afastamento no trabalho por ludopatia. Então aumento de 2.300% no intervalo de dois anos", afirmou Adriana.

Vice-Presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Leandro Domingos Teixeira alertou para o fato de as empresas, diante do vício de seus funcionário, tenham de instalar departamentos voltados à área de psicologia.

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"O mal se combate pela raiz. Quase todas as empresas estão sendo praticamente obrigadas a instalar departamentos de psicologia a seus funcionários", pontuou, ao defender o fim de jogos de apostas.

Confira a lista completa dos participantes na reunião sobre bets:

Janja Lula da Silva – Primeira-dama

Geraldo Alckmin – Vice-Presidente da República

Miriam Belchior – Ministra de Estado da Casa Civil da Presidência da República

Wellington César Lima e Silva – Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Alexandre Padilha – Ministro de Estado da Saúde

Paulo Henrique Cordeiro – Ministro de Estado do Esporte

Guilherme Boulos – Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República

Sidônio Palmeira – Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Jorge Messias – Advogado-Geral da União

Rogério Ceron – Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda

Cardeal Jaime Spengler – Presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Ricardo Alban – Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Isaac Sidney – Presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

Adriana Marcolino – Diretora-Geral do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)

Leandro Domingos Teixeira – Vice-Presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

Igor Rodrigues Britto – Presidente do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec)

Rômulo Paes – Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)

Mariana Ribeiro – Presidente do Centro Clarice

Miguel Lago – Diretor-Executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS)

Maria Mello – Coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana

Professor Hermano Tavares – Pesquisador da Universidade de São Paulo (USP)

Patricia Bauer – Pastora Sinodal da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)

Paula Lavigne – Representante do Block do Tigrinho

Emicida – Representante do Block do Tigrinho

Yuri Zero (Melted) – Influenciador