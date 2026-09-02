Mendonça diz que recebeu Vorcaro "uma única vez" e que se "limitou a ouvi-lo"

André Mendonça é o atual relator da Operação Compliance Zero no STF, caso que investiga suspeitas envolvendo o Banco Master - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça confirmou, nesta quarta-feira (2/9), que se reuniu com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em março de 2025. A confirmação ocorreu após reportagem do jornalista Paulo Motoryn, publicada pelo ICL Notícias, revelar mensagens e áudios extraídos do celular de Vorcaro que indicam a articulação de um encontro entre os dois.

Em nota divulgada nesta quarta, Mendonça afirmou que o encontro ocorreu por iniciativa de Vorcaro e que, na ocasião, "se limitou a ouvi-lo". O ministro disse ainda que recebeu, no mesmo mês, o advogado do empresário e que mantém nos registros do gabinete os memoriais entregues durante os contatos.

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Segundo Mendonça, as conversas tinham como tema a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, processo que tramitava no STF e envolvia créditos de precatórios de interesse do Banco Master. "Em todas as ocasiões, o assunto tratado foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976", afirmou.

A manifestação do ministro ocorre no mesmo dia em que Motoryn publicou a reportagem intitulada "Vaza Mendonça: mensagens e áudios inéditos revelam encontro secreto de Vorcaro e André Mendonça". De acordo com o material divulgado pelo jornalista, mensagens e gravações indicam que o encontro ocorreu em 14 de março de 2025, em São Paulo, e foi articulado pelo advogado Ciro Rocha Soares e pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP).

O que diziam as mensagens

Os registros apresentados na reportagem mostram que a aproximação entre Vorcaro e Mendonça vinha sendo construída semanas antes do encontro de março. Em fevereiro de 2025, Ciro Rocha Soares enviou ao banqueiro uma fotografia em que aparecia ao lado do ministro e afirmou que estava atuando em seu favor.

"Fala, Vorcarinho, trabalhando por você! Levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno", disse o advogado em um áudio enviado a Vorcaro em 8 de fevereiro.



Dias depois, Ciro voltou a mencionar Mendonça em uma conversa com o banqueiro. Segundo o advogado, o ministro queria receber Vorcaro e já havia sido informado sobre a situação enfrentada pelo Banco Master perante o Banco Central.

"O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo", afirmou Ciro. Em seguida, acrescentou: "Ele sabe, soube da situação do Banco Central toda. Eu contei. Ele já sabia que o Cezinha já tinha falado com ele."

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Os registros também apontam uma tentativa anterior de marcar uma reunião, em fevereiro, com a participação de Bruno Bianco Leal, que comandou a Advocacia-Geral da União durante o governo Jair Bolsonaro e posteriormente passou a atuar como advogado ligado ao Banco Master e à defesa de Vorcaro. A documentação, contudo, não permite confirmar que esse primeiro encontro tenha efetivamente ocorrido.

O encontro que aparece de forma mais consistente nos registros é o de 14 de março. Na véspera, Cezinha informou a Vorcaro que havia marcado uma reunião com Mendonça para as 17h, em São Paulo, e indicou o endereço. No dia seguinte, pouco antes do horário combinado, Vorcaro avisou ao deputado que estava a caminho.

Às 16h43, Cezinha respondeu: "Ministro já está te esperando." Mensagens trocadas por Vorcaro com o motorista também registram o deslocamento até o endereço. Segundo a reportagem, os horários indicam que o banqueiro permaneceu no local por aproximadamente duas horas.



O que Mendonça afirma sobre a reunião

Embora tenha confirmado o encontro, Mendonça apresentou uma versão distinta daquela sugerida pelo contexto dos diálogos divulgados. O ministro afirmou que recebeu Vorcaro uma única vez e que a iniciativa partiu do empresário.

"Sobre a reportagem publicada nesta data, o ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo", declarou.

Mendonça também confirmou ter recebido o advogado do empresário no mesmo mês. De acordo com ele, os memoriais apresentados nesses encontros permanecem registrados em seu gabinete.

Na avaliação do ministro, o fato de o processo estar sob análise do Supremo não impedia o contato porque, na data da reunião, a STP 976 estava com pedido de vista de outro integrante da Corte. O processo discutia créditos de precatórios de interesse do Banco Master.

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A nota também ressalta que Vorcaro teria procurado outros ministros do STF para tratar do mesmo assunto. "Como já noticiado pela imprensa, o empresário buscou interlocução semelhante com outros integrantes do STF para tratar do mesmo assunto", afirmou Mendonça.

O ministro ainda destacou que sua atuação no processo não teria atendido aos interesses defendidos pelo empresário. "A atuação jurisdicional do ministro foi contrária à posição defendida pelo empresário", disse, acrescentando que sua posição estaria de acordo com o entendimento que mantém historicamente em casos semelhantes.

Mendonça afirmou também que não irá confirmar ou comentar conversas privadas mantidas por terceiros.

"Por fim, o ministro não comenta diálogos privados entre terceiros, cujo teor não lhe cabe confirmar", declarou.

Ele encerrou a manifestação afirmando que a conduta é orientada pelos princípios que, segundo ele, devem nortear sua atuação no Supremo. "Sua atuação, pública e privada, é pautada pela legalidade e pela impessoalidade", afirmou.



O caso Master e a relação com Moraes

A confirmação do encontro ocorre em meio a uma nova etapa das investigações envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master. O banqueiro está no centro da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas relacionadas à instituição financeira e passou a envolver também informações sobre contatos de Vorcaro com autoridades.

André Mendonça tornou-se relator do caso no STF após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria. Desde então, o magistrado autorizou medidas no âmbito das investigações e, mais recentemente, determinou o aprofundamento da apuração de mensagens encontradas no celular de Vorcaro.

Entre os diálogos analisados pela Polícia Federal estão conversas que apontam para contatos entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. O material foi tornado público por Mendonça na terça-feira (1º/9), após o ministro determinar a retirada do sigilo de parte da investigação.

As mensagens atribuídas a Vorcaro indicam que ele procurava Moraes em meio ao avanço das investigações contra o Banco Master e chegou a pedir orientações sobre o cerco da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Em uma das conversas, o banqueiro também questionou se deveria deixar o país.

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O relatório da PF que reuniu os diálogos foi produzido a partir da determinação de Mendonça para identificar o destinatário de mensagens encontradas no aparelho de Vorcaro. A análise apontou Moraes como interlocutor em parte do material.

A apuração também trouxe à tona um contrato milionário entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. Segundo informações divulgadas a partir da investigação, o contrato teria valor de R$ 131 milhões, e metadados indicariam que Moraes acessou uma versão do documento antes da assinatura.

O episódio provocou tensão dentro do próprio Supremo. Segundo fontes ouvidas pelo Correio, Moraes e Mendonça tiveram uma conversa tensa na segunda-feira (31/8), depois que Moraes soube que o relator havia solicitado informações à PGR sobre as conversas envolvendo o ministro e Vorcaro. Mendonça questionou como Moraes teria tomado conhecimento antecipadamente do pedido.

Mendonça solicitou à Procuradoria-Geral da República esclarecimentos sobre o conteúdo das mensagens e não descarta pedir a abertura de uma investigação formal contra Moraes. Nesse caso, porém, a instauração de um inquérito contra um ministro do Supremo dependeria de autorização do plenário da Corte.