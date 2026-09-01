Alexandre de Moraes e André Mendonça batem boca no Supremo

Moraes teria se irritado com investigação de Mendonça sobre mensagem de Vorcaro - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça tiveram uma discussão acalorada nos bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (1º/9), de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. A situação ocorreu após Moraes ser informado sobre revelações envolvendo ele no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.

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De acordo com quem presenciou a cena, Moraes teria se irritado ao saber que Mendonça havia determinado à Polícia Federal que investigasse quem era o interlocutor de uma mensagem em que Daniel Vorcaro, dono do Master, afirmava contar com o auxílio do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. De acordo com a investigação, o interlocutor da conversa era Alexandre de Moraes.

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O magistrado teria questionado Mendonça sobre o caso, já que ministros da Corte só podem ser investigados com o aval dos colegas do Tribunal, o que não teria ocorrido nesta situação. Mendonça avalia pedir a abertura de investigação contra Moraes, mas ainda deve conversar sobre o assunto com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, para avaliar a situação.

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A conversa com Fachin deve ocorrer após manifestação da PGR sobre o caso. O parecer do órgão ministerial já foi solicitado por Mendonça.