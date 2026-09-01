Como o entorno de Lula avalia decisão do ministro André Mendonça

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizaram ao Correio que enxergam uma espécie de interesse “velado” na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender o sigilo do caso que supostamente envolve o colega Alexandre de Moraes.
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Segundo interlocutores da cúpula petista, é “muita coincidência” a retirada do sigilo ocorrer ao mesmo tempo em que a Revista Piauí revela novos depósitos do banqueiro Daniel Vorcaro ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após o parlamentar afirmar que o último repasse teria ocorrido em março.
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A avaliação entre aliados de Lula é de que a publicidade dada ao processo amplia a pressão sobre Moraes e desloca parte das atenções para o Supremo justamente no momento em que novas informações envolvendo Vorcaro e Flávio vêm à tona. Nos bastidores, petistas evitam, porém, atribuir publicamente uma motivação política à decisão de Mendonça.
Aliados do presidente também relembram que Moraes foi indicado ao STF pelo ex-presidente Michel Temer (MDB). O argumento é usado para afastar, ao menos neste momento, uma associação direta entre o episódio e o governo Lula ou o PT, reduzindo a avaliação de que o caso possa produzir desgaste imediato para o Palácio do Planalto.
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