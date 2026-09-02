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INDICAÇÃO AO TCU

Pacheco participa de café com Motta e líderes antes de votação na Câmara

Encontro ocorre poucas horas antes da votação, no plenário da Câmara, da indicação de Pacheco para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)

Pacheco foi indicado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Bruno Dantas - (crédito: Pedro França/Agência Senado)
Pacheco foi indicado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Bruno Dantas - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

O presidente da Câmara, Hugo Motta, o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e líderes partidários se reuniram na manhã desta quarta-feira (2/8) para um café da manhã na residência oficial da Câmara. O encontro ocorreu poucas horas antes da votação, no plenário da casa legislativa, da indicação de Pacheco para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A votação está marcada para às 11h e será presidida por Motta.

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Pacheco foi indicado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Bruno Dantas. Dantas formalizou a renúncia ao TCU na segunda-feira (31/8) para migrar para a iniciativa privada.

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A indicação foi aprovada pelo Senado na terça-feira (1º/9), por 63 votos favoráveis e quatro contrários. A matéria tramitou em regime de urgência no Senado, sob relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL), responsável pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026.

Com a aprovação dos senadores, o projeto foi encaminhado à Câmara para deliberação. O senador terá o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a cadeira no tribunal.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Raphaela Peixoto e Mannu Leones
postado em 02/09/2026 10:51
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