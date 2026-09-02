Pacheco participa de café com Motta e líderes antes de votação na Câmara

O presidente da Câmara, Hugo Motta, o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e líderes partidários se reuniram na manhã desta quarta-feira (2/8) para um café da manhã na residência oficial da Câmara. O encontro ocorreu poucas horas antes da votação, no plenário da casa legislativa, da indicação de Pacheco para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A votação está marcada para às 11h e será presidida por Motta.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Pacheco foi indicado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Bruno Dantas. Dantas formalizou a renúncia ao TCU na segunda-feira (31/8) para migrar para a iniciativa privada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Mendonça diz que recebeu Vorcaro "uma única vez" e que se "limitou a ouvi-lo"
- Leia também: Fachin reage após suposto envolvimento de Moraes no caso Vorcaro
A indicação foi aprovada pelo Senado na terça-feira (1º/9), por 63 votos favoráveis e quatro contrários. A matéria tramitou em regime de urgência no Senado, sob relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL), responsável pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026.
Com a aprovação dos senadores, o projeto foi encaminhado à Câmara para deliberação. O senador terá o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a cadeira no tribunal.
Saiba Mais
- Política Mendonça diz que recebeu Vorcaro "uma única vez" e que se "limitou a ouvi-lo"
- Política Fachin reage após suposto envolvimento de Moraes no caso Vorcaro
- Política Congresso mira escala 6x1, segurança e taxa das blusinhas nesta quarta
- Política O recado do líder do governo a Mendonça e Flávio Bolsonaro
- Política CCJ pode votar fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
- Política Os argumentos de Gonet para pedir a anulação de relatório da PF que liga Vorcaro a Moraes
- Política Moraes versus Mendonça: os bastidores da 'guerra civil' dentro do STF
- Política 'Bomba atômica' e 'terremoto político': o que imprensa internacional disse sobre mensagens entre Vorcaro e Moraes
- Política Como é o projeto de trabalho flexível apoiado por Flávio Bolsonaro que vai na contramão da PEC do fim da 6x1
Raphaela Peixoto
Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital