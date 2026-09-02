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FIM DA ESCALA 6X1

CCJ pode votar fim da escala 6x1 nesta quarta-feira

Relator Omar Aziz defende votação e nega impacto do escândalo no STF sobre articulação da CCJ

O relator Omar Aziz pretende manter a proposta aprovada pela Câmara - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
O relator Omar Aziz pretende manter a proposta aprovada pela Câmara - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 volta ao centro das discussões do Senado nesta quarta-feira (2/9), com possibilidade de análise pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto estabelece a redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, além de garantir dois dias de repouso remunerado por semana, sem diminuição dos salários.

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Relator da matéria na CCJ, Omar Aziz (PSD-AM) afirmou à imprensa na terça-feira (1º), que pretende preservar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados.

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O senador também indicou que a oposição deve recorrer a mecanismos regimentais durante a análise para adiar a votação da matéria. Segundo Aziz, porém, há votos suficientes para aprovar a proposta na comissão.

"Nós vamos votar. Temos número para aprovar na CCJ. Otto [Alencar, presidente da CCJ] pode dar vista por 1 hora, 2 horas. Pelo que eu conversei com Otto, ele quer votar amanhã. Vamos pedir calendário especial. Vamos tentar votar. Tem a oposição que não quer votar, vai usar do regimento".

A tramitação ganhou novo impulso depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), retirou o que vinha sendo apontado como um entrave à apreciação da proposta. O movimento ocorre em meio à aproximação recente do senador com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Crise no STF é tratada separadamente

A possibilidade de votação ocorre enquanto desenrola-se a crise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro do Banco Master Daniel Vorcaro. Para Aziz, as duas questões não devem interferir uma na outra.

"Não vejo uma coisa relacionada a outra. O STF é o poder independente, ele resolve o problema dele lá e nós resolvemos o nosso problema aqui", disse à jornalistas.

Oposição reúne críticas e diferentes posições

A CCJ reúne entre seus integrantes senadores que fazem oposição à proposta e devem atuar contra sua aprovação. Entre os principais nomes estão Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Dr. Hiran (PP-RR) e Oriovisto Guimarães (PSDB-PR). No Progressistas, Tereza Cristina (PP-MS) também deve votar contra o texto e orientar a bancada do partido pela rejeição.

As críticas à PEC se concentram nos possíveis efeitos da redução da jornada sobre empresas de diferentes portes e na falta de uma avaliação mais detalhada dos impactos sobre setores específicos, como o transporte aéreo. A oposição também questiona o ritmo da tramitação e pretende usar instrumentos regimentais para tentar ampliar o debate ou adiar a votação.

A presença desse grupo na comissão pode dificultar a formação de maioria favorável à PEC e abrir espaço para pedidos de vista e outras iniciativas regimentais.

A PEC 

Pelo texto defendido pelo relator (PEC 221/2019), a jornada máxima continuará limitada a oito horas diárias, mas o teto semanal será reduzido de 44 para 40 horas. A mudança será acompanhada da garantia de dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, com preferência para que um deles seja o domingo.

A implementação, no entanto, não seria imediata. Nos dois primeiros meses após a promulgação, o limite semanal passaria para 42 horas. Depois de um ano, chegaria às 40 horas previstas na proposta.

A regra que encerra a escala 6x1 e assegura pelo menos dois dias de repouso semanal entraria em vigor 60 dias depois da promulgação.

Aziz defende a redução da jornada e argumenta que o limite atual de 44 horas semanais está em vigor há três décadas.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 02/09/2026 09:27
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