Quaest: Lula tem 37% no 1º turno, Flávio Bolsonaro 30%, e Cury 10%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2/9) pelo jornal O Globo. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 30% e ocupa a segunda colocação.

Na sequência, Augusto Cury (Avante) aparece com 10% das preferências. O resultado mantém a trajetória de crescimento do candidato observada em levantamentos anteriores.

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Matéria em atualização

Dados Técnicos

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-07065/2026.