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ELEIÇÕES 2026

Quaest: Lula tem 37% no 1º turno, Flávio Bolsonaro 30%, e Cury 10%

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (2/9) mostra ainda empate técnico entre os dois em uma eventual disputa de segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)
Lula e Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2/9) pelo jornal O Globo. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 30% e ocupa a segunda colocação.

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Na sequência, Augusto Cury (Avante) aparece com 10% das preferências. O resultado mantém a trajetória de crescimento do candidato observada em levantamentos anteriores.

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Matéria em atualização

Dados Técnicos

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-07065/2026.

 

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 02/09/2026 10:49 / atualizado em 02/09/2026 10:57
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