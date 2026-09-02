Lula cumpre agenda no Ceará e participa de caminhada em apoio a Elmano

Após a agenda institucional, o presidente seguirá para Juazeiro do Norte (CE), onde participará de uma caminhada em apoio à reeleição do atual governador Elmano de Freitas - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará ao Ceará nesta sexta-feira (4/9) para cumprir compromissos como chefe do Executivo e participar de uma caminhada em apoio à candidatura à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

Segundo informações do Planalto, o presidente chegará por volta das 14h30 de sexta-feira à cidade do Crato (CE), onde visitará obras e galerias do Cinturão das Águas do Ceará. Acompanharão Lula nessa agenda os ministros da Casa Civil, Miriam Belchior; da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; e da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães.

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Após a agenda institucional, o Correio apurou que o presidente seguirá para Juazeiro do Norte (CE), onde participará de uma caminhada em apoio à reeleição do atual governador, Elmano de Freitas.

A ida de Lula ao estado ocorrerá em meio a pesquisas eleitorais que mostram Ciro Gomes (PSDB) à frente de Elmano na corrida pelo governo do Ceará nas eleições de outubro.

O Ceará, assim como outros estados do Nordeste, é considerado prioritário para o partido, segundo avaliação do presidente do PT e um dos coordenadores da campanha à reeleição de Lula, Edinho Silva.