Oposição cobra Alcolumbre por impeachment de Moraes

A oposição realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (2/9) para cobrar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), uma posição sobre os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A cobrança ocorre após a divulgação de informações sobre a relação do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) afirmou que os parlamentares devem deixar de apenas pedir a renúncia de Moraes e partir para a abertura do processo de impeachment.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Portinho disse que os novos elementos reforçam críticas feitas pela oposição à atuação do ministro. “Cada dia mais vem sendo revelado. Muitos não acreditavam quando a gente dizia que havia a captura de poderes por parte do ministro do STF”, afirmou. Segundo ele, a oposição pretende cobrar Alcolumbre diariamente caso o presidente do Senado não dê andamento à discussão. “A nós, senadores que já temos a maioria e o apoio para o impeachment, nos cabe não só pedir a renúncia, mas iniciar o processo de impeachment”, declarou.
O senador também descartou, neste momento, a adoção de uma obstrução geral das votações como estratégia da oposição. Segundo Portinho, o grupo reúne 32 senadores e não possui maioria suficiente para garantir que a medida produza o efeito pretendido. “Ninguém vai aqui para jogar com a plateia. A gente quer, sim, alcançar esses objetivos que nós falamos aqui, que é o impeachment”, disse.
Ele afirmou ainda que a oposição pretende ampliar sua bancada nas eleições e citou a possibilidade de um novo presidente do Senado, escolhido pela futura maioria, conduzir o processo a partir do próximo ano.
Portinho relacionou ainda a discussão sobre Moraes à anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Segundo o senador, a oposição pretende iniciar o próximo ano com a pauta e defendeu a revisão das decisões judiciais relacionadas aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes.
Saiba Mais
- Política Pesquisa Quaest: 71% dos eleitores já definiram o voto para presidente
- Política CCJ aprova relatório da PEC pelo fim da escala 6x1
- Política Viana fala em impeachment de Alcolumbre caso Senado seja omisso sobre Moraes
- Política Vazamento do celular de Vorcaro: entenda como funciona a perícia em mensagens
- Política STF deve blindar Moraes de investigação, diz especialista: 'Ainda não vi ministros do Supremo perderem nada em qualquer cenário'
- Política Vorcaro prestou depoimento ao gabinete de Mendonça sem presença da PF