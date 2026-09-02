Oposição cobra Alcolumbre por impeachment de Moraes

A oposição realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (2/9) para cobrar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), uma posição sobre os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A cobrança ocorre após a divulgação de informações sobre a relação do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) afirmou que os parlamentares devem deixar de apenas pedir a renúncia de Moraes e partir para a abertura do processo de impeachment.



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Portinho disse que os novos elementos reforçam críticas feitas pela oposição à atuação do ministro. “Cada dia mais vem sendo revelado. Muitos não acreditavam quando a gente dizia que havia a captura de poderes por parte do ministro do STF”, afirmou. Segundo ele, a oposição pretende cobrar Alcolumbre diariamente caso o presidente do Senado não dê andamento à discussão. “A nós, senadores que já temos a maioria e o apoio para o impeachment, nos cabe não só pedir a renúncia, mas iniciar o processo de impeachment”, declarou.

O senador também descartou, neste momento, a adoção de uma obstrução geral das votações como estratégia da oposição. Segundo Portinho, o grupo reúne 32 senadores e não possui maioria suficiente para garantir que a medida produza o efeito pretendido. “Ninguém vai aqui para jogar com a plateia. A gente quer, sim, alcançar esses objetivos que nós falamos aqui, que é o impeachment”, disse.

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Ele afirmou ainda que a oposição pretende ampliar sua bancada nas eleições e citou a possibilidade de um novo presidente do Senado, escolhido pela futura maioria, conduzir o processo a partir do próximo ano.

Portinho relacionou ainda a discussão sobre Moraes à anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Segundo o senador, a oposição pretende iniciar o próximo ano com a pauta e defendeu a revisão das decisões judiciais relacionadas aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes.