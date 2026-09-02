CCJ aprova relatório da PEC pelo fim da escala 6x1

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, na tarde desta quarta-feira (2/9), o relatório do senador Omar Aziz (PSD-AM) favorável à proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto recebeu 23 votos favoráveis e quatro contrários, abrindo caminho para o avanço da matéria ao plenário da Casa.
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Votaram contra o relatório os senadores Teresa Cristina (PP-MS), Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS). A aprovação ocorreu em meio a uma mobilização da base governista para acelerar a tramitação da proposta, considerada uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso.
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Agora, governistas trabalham para encurtar o caminho entre a CCJ e o plenário. Pelo rito normal, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes de ser submetida à votação em primeiro turno. A estratégia passa pela aprovação de um calendário especial, mecanismo que permitiria acelerar essa etapa e colocar a PEC em votação ainda durante o esforço concentrado do Senado.
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