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CCJ aprova relatório da PEC pelo fim da escala 6x1

Após aprovação na comissão, governistas articulam calendário especial para levar proposta ao plenário ainda durante esforço concentrado do Senado

Texto recebeu 23 votos favoráveis e quatro contrários - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)
Texto recebeu 23 votos favoráveis e quatro contrários - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, na tarde desta quarta-feira (2/9), o relatório do senador Omar Aziz (PSD-AM) favorável à proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto recebeu 23 votos favoráveis e quatro contrários, abrindo caminho para o avanço da matéria ao plenário da Casa.

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Votaram contra o relatório os senadores Teresa Cristina (PP-MS), Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS). A aprovação ocorreu em meio a uma mobilização da base governista para acelerar a tramitação da proposta, considerada uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso.

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Agora, governistas trabalham para encurtar o caminho entre a CCJ e o plenário. Pelo rito normal, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes de ser submetida à votação em primeiro turno. A estratégia passa pela aprovação de um calendário especial, mecanismo que permitiria acelerar essa etapa e colocar a PEC em votação ainda durante o esforço concentrado do Senado.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 02/09/2026 15:19
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