Pesquisa Quaest: 71% dos eleitores já definiram o voto para presidente

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2/9) revela que 71% dos eleitores já definiram o voto para a eleição presidencial de 2026. Outros 29% afirmam que a escolha ainda pode mudar.
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No cenário de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 37% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 30%.
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Completam a lista os pré-candidatos Augusto Cury (Avante), com 10%, e Renan Santos (Missão), que registrou 3% das menções.
Certeza do voto
A convicção sobre a escolha é maior entre os eleitores dos candidatos que lideram o levantamento. Entre os que pretendem votar em Lula, 80% dizem que a decisão é definitiva.
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Para os apoiadores de Flávio Bolsonaro, o percentual de certeza é de 75%. O levantamento mostra que 52% dos eleitores de Cury já estão decididos, enquanto 43% dos que votam em Renan Santos afirmam o mesmo.
A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito sob o protocolo BR-07065/2026.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.