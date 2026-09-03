Uczai cobra investigação sobre Moraes, Mendonça e Nikolas

"Investiga, produz as provas e julga. À luz de quê? Da Constituição, da legislação e das provas produzidas nos autos do processo", afirmou Uczai - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-RS), defendeu nesta quinta-feira (3/9) a abertura de investigações sobre as relações entre autoridades e o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. Em entrevista ao Correio, o parlamentar afirmou que eventuais pedidos de impeachment devem ser precedidos pela produção de provas e pelo direito de defesa. Uczai citou os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), além do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), ao defender que as denúncias sejam apuradas pelos órgãos competentes.

“Investiga, produz as provas e julga. À luz de quê? Da Constituição, da legislação e das provas produzidas nos autos do processo”, afirmou. Segundo Uczai, não seria possível sustentar um processo de impeachment sem investigação e produção de provas. “Como é que se pedem impeachment sem auto de processo, sem investigação, sem produção de provas?”, questionou. O deputado também defendeu que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário atuem na apuração, com respeito ao “amplo direito de defesa” e à “presunção de inocência”.

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Ao comentar as recentes revelações sobre as relações de Vorcaro com integrantes dos Três Poderes, Uczai disse que é necessário aplicar o mesmo critério a todos os envolvidos. “Nós queremos o quê? Investigação. Esse é o nosso papel como deputados: pedir a investigação”, afirmou. O petista mencionou ainda o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), alvo de pedidos de investigação, e defendeu que sejam apuradas também as circunstâncias envolvendo Moraes e Mendonça. O parlamentar citou, entre outros pontos, informações sobre viagens em jatos e encontros atribuídos a autoridades e Vorcaro.

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Uczai também foi questionado pela reportagem sobre os áudios atribuídos a Nikolas Ferreira em conversas com Vorcaro, revelados nesta quinta-feira. O deputado classificou o conteúdo como indicativo de uma relação de proximidade entre os dois e afirmou que o caso precisa ser investigado. “O que o áudio revelou é a promiscuidade de um deputado federal”, disse. Uczai afirmou ainda que Nikolas teria se envolvido em questões relacionadas ao Banco Master e questionou os motivos de empresários oferecerem determinados benefícios. “Quem anda de avião de jato 12 vezes tinha que ter algum interesse. Ninguém faz alguma coisa de graça”, declarou.