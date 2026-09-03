Em áudio, Nikolas Ferreira pede a Vorcaro liberação de ativo minerário

Em conversas divulgadas pelo ICL Notícias na coluna de Juliana Dal Piva, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu que o banqueiro Daniel Vorcaro ajudasse seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Rodrigues Faria. Nas palavras do deputado, era necessária ajuda do dono do banco Master para liberar “um ativo de minério”. No áudio, enviado no dia 30 de março de 2025, Nikolas chama o banqueiro de “Dani” e de “lindão” e diz que “quer ter mais proximidade” com Vorcaro.

Na mensagem de áudio, Nikolas diz: “Ei Dani, tudo bom? Como você está? Como estão as coisas aí? Desculpa te incomodar num domingo aí, é jogo rápido, também não quero tomar muito seu tempo. É o seguinte, meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui, comentou comigo e falou daqui do seu nome. Eu falei: ‘não conheço o Dani, enfim, não tenho a proximidade assim, até mesmo a que eu queria ter, enfim, de conversar e trocar ideia, mas eu o conheço.’ Ele falou: ‘cara, tô com um ativo minerário lá, inclusive já passou pela ficha técnica, o pessoal técnico dele, enfim, tá pendente lá, tem algumas pessoas que sabem disso lá na empresa.’ E eu falei: ‘não, ué, eu posso dar um toque nele’. Então assim, não sei nem do que se trata, mas enfim é como é uma pessoa, enfim, que eu confio totalmente, tô passando aí pra você, pra se for do teu interesse, passar o contato dele aqui pra vocês tocarem isso, beleza? No mais, qualquer coisa tô aqui à disposição”.

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Ouça o áudio:

Vorcaro responde minutos depois com um áudio em visualização única, ao que Nikolas responde agradecendo e manda o contato de Thiago Faria. Pelo conjunto de mensagens, não é possível saber se Vorcaro ajudou no pedido do assessor.

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No áudio, Nikolas também faz questão de se desculpar com Vorcaro por postagens que haviam gerado críticas ao dono do Master a ele em abril de 2024 quando o deputado criticou um evento financiado pelo banco em Londres e que contou com a presença de ministros do STJ, STF e TSE.

Nikolas reiterou o arrependimento a Vorcaro, dizendo: “Troquei ideia lá com o Pastor Valadão naquela época, lá naquela postagem, eu falei: ‘Pastor, eu não fazia ideia que era este o Banco do Dani etc. e tudo, se não, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente’, mas enfim, acabou que a palavra dita não tem como voltar, né? Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão.”

Ao ICL Notícias, Faria afirmou que a conversa tratava de um ativo minerário e negou qualquer irregularidade. Segundo ele, trabalhava na área de mineração e havia apresentado um ativo a diferentes pessoas interessadas.

O nome de Thiago Faria já havia aparecido em investigações relacionadas à mineração em Minas Gerais. De acordo com informações citadas pela coluna, ele teve envolvimento em negociais investigadas pela Policia Federal no ambito da operação Rejeito, deflagrada em 2025 para apurar um esquema de extração ilegal de minero de ferro na Serra do Curral, em Nova Lima.

As mensagens trazem a tona outra fala do deputado, mais cedo neste ano, quando foi revelado que Nikolas utilizou um avião pertencente a Daniel Vorcaro durante a campanha de 2022, ao que o deputado respondeu afirmando que não sabia quem era o proprietário da aeronave e que não conhecia Vorcaro.

Paralelamente, outras mensagens divulgadas pela ICL, mostram o próprio Daniel Vorcaro reclamando das postagens de Nikolas e cobrando fidelidade, afirmando: “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”

A revelação dos áudios ocorre um dia depois de Nikolas Ferreira publicar um vídeo nas redes sociais no qual tenta associar o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), a Daniel Vorcaro.

Na gravação, divulgada pelo deputado com o suposto “dossiê” sobre o caso, Nikolas questiona relações envolvendo o ministro e o banqueiro, a quem ele próprio já chamou publicamente de “bandido”.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas disse que a divulgação das mensagens estaria sendo utilizada para desviar o foco de outros acontecimentos relacionados ao Banco Master. O deputado afirmou ainda que não manteve com Vorcaro uma relação de amizade ou convivência social.