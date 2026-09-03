"É esse o paladino da moral?": Boulos ironiza relação de Nikolas com Vorcaro

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSol), utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (3/9) para ironizar a suposta relação de Nikolas Ferreira (PL-MG) com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.
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A investida do palaciano surge em meio a descobertas de uma ligação do deputado com o empresário, negada pelo parlamentar mineiro diversas vezes. "É esse o paladino da moral?", sublinhou Boulos.
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Em áudio divulgado pelo portal de notícias ICL, Nikolas teria pedido ajuda de Vorcaro para liberar um ativo minerário de um ex-assessor. Além disso, teria dito se arrepender de ataques feitos ao Master.
"As revelações de hoje demonstram ainda mais a relação de Nikolas Ferreira com o esquema de extração ilegal de minério em Minas Gerais. A ajuda que ele pede a Vorcaro é para o ex-assessor envolvido na Operação Rejeito, que prendeu 22 pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte", arrematou o chefe das relações com movimentos sociais do governo Lula.
No material revelado pelo portal, Nikolas diz: “Ei Dani, tudo bom? Como você está? Como estão as coisas aí? Desculpa te incomodar num domingo aí, é jogo rápido, também não quero tomar muito seu tempo. É o seguinte, meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui, comentou comigo e falou daqui do seu nome. Eu falei: ‘não conheço o Dani, enfim, não tenho a proximidade assim, até mesmo a que eu queria ter, enfim, de conversar e trocar ideia, mas eu o conheço.’ Ele falou: ‘cara, tô com um ativo minerário lá, inclusive já passou pela ficha técnica, o pessoal técnico dele, enfim, tá pendente lá, tem algumas pessoas que sabem disso lá na empresa.’ E eu falei: ‘não, ué, eu posso dar um toque nele’. Então assim, não sei nem do que se trata, mas, enfim, como é uma pessoa, enfim, que eu confio totalmente, tô passando aí pra você, pra se for do teu interesse, passar o contato dele aqui pra vocês tocarem isso, beleza? No mais, qualquer coisa tô aqui à disposição”.
O Correio entrou em contato com o deputado, mas não obteve retorno. Espaço segue aberto para posicionamento.