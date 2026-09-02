Gabinete de Mendonça explica ausência da PF em depoimento de Vorcaro

O teor do depoimento permanece sob sigilo. O gabinete de Mendonça também negou a informação de que Vorcaro tenha tratado, durante a oitiva, de assuntos relacionados ao ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Divulgação/Banco Master)

O ex-dono do banco Master, Daniel Vorcaro, prestou depoimento no gabinete do ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal (STF), sem a presença de agentes da Polícia Federal. O depoimento foi conduzido por um juiz auxiliar e acompanhado por um representante do Ministério Público.

A oitiva ocorreu na semana passsada em caráter de urgência, a pedido da defesa, que alegou que o ex-banqueiro vinha sofrendo graves intimidações. A ausência da PF foi posteriormente esclarecida pelo gabinete de Mendonça. Segundo a nota divulgada, a decisão de não convocar policiais seguiu regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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O gabinete citou a Resolução nº 213/2015, atualizada pela Resolução nº 562/2024, que prevê o afastamento da equipe policial responsável pela investigação durante depoimentos destinados a preservar a integridade física e psicológica do depoente. No caso de Vorcaro, a medida foi adotada diante dos relatos de ameaças apresentados pela defesa.

O teor do depoimento permanece sob sigilo. O gabinete de Mendonça também negou a informação de que Vorcaro tenha tratado, durante a oitiva, de assuntos relacionados ao ministro Alexandre de Moraes.