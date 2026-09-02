Base governista na Câmara pede levantamento de sigilo do caso Dark Horse

A medida surge um dia após o ministro André Mendonça retirar o sigilo sobre uma ação que apura mensagens entre Vorcaro e Moraes. - (crédito: Carlos Moura/SCO/STF)

Em petição protocolada nesta quarta-feira (2/9), deputados da base governista pediram ao presidente do Supremo Tribunal federal (STF), ministro Edson Fachin, que submeta ao plenário uma questão de ordem sobre a uniformização das regras de sigilo da Operação Compliance Zero, com a determinação de levantamento do sigilo dos inquéritos do caso Dark Horse.

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A medida surge um dia após o ministro relator André Mendonça retirar o sigilo sobre uma ação que apura mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes.

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Os parlamentares apontam para uma falta de isonomia de tratamentos, tendo em vista que o sigilo não foi retirado dos demais inquéritos no âmbito do Banco Master, incluindo o do caso Dark Horse, em que é investigado o uso de recursos de Vorcaro na produção do filme que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A petição conta com o apoio das bancadas do PT, PCdoB, PSol e Rede. São ressalvadas do pedido as peças relativas a diligências ainda em curso cuja divulgação pode comprometer a investigação. Eles pedem que o caso seja apreciado na primeira sessão presencial da Corte e que Mendonça reavalie o sigilo das investigações.

No documento, os congressistas também pedem que o STF padronize os critérios de sigilo, especialmente em períodos eleitorais. Além disso, pedem que Fachin dê ciência do caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliar providências, inclusive possível arguição de suspeição de Mendonça e a apuração de seus contatos com Vorcaro, após revelações de encontros entre os dois.