Datafolha: Lula tem 38%, Flávio Bolsonaro 33% e Augusto Cury 8% no 1º turno

O Datafolha divulgou o novo levantamento de intenção de voto para presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando as pesquisas no primeiro turno, com 38%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 33%. Corroborando o que já foi mostrado em outras pesquisas, o escritor Augusto Cury (Avante) teve forte crescimento e aparece com 8%.



Na pesquisa divulgada de 21 de agosto, Lula tinha 39% e Flávio, 33%.

Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, Renan Santos, do Missão, com 3% e Romeu Zema (Novo), com 2%.



Foram entrevistadas 2.002 eleitores presencialmente, em todas as regiões do país, entre terça-feira (1º/8) e quinta-feira (3/8). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com a inscrição BR-03669/2026.



Esta é a primeira pesquisa do Datafolha após as sabatinas dos presidenciáveis no Jornal Nacional, em que foram abordados temas como Caso Master, denúncias envolvendo Fábio Luís da Silva, o Lulinha, Dark horse, entre outros assuntos. O levantamento também alcança, em alguma medida, as revelações de novas conexões do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

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Na pesquisa divulgada de 21 de agosto, Lula tinha 39% e Flávio, 33%.



Foram entrevistadas 2.002 eleitores presencialmente, em todas as regiões do país, entre terça-feira (1º/8) e quinta-feira (3/8). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com a inscrição BR-03669/2026.

Esta é a primeira pesquisa do Datafolha após as sabatinas dos presidenciáveis no Jornal Nacional, em que foram abordados temas como Caso Master, denúncias envolvendo Fábio Luís da Silva, o Lulinha, Dark horse, entre outros assuntos. O levantamento também alcança, em alguma medida, as revelações de novas conexões do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

O que mostrou o Datafolha de 3/9 para o 1º turno

O cenário de primeiro turno do Datafolha mostra um cenário de estabilidade entre os dois candidatos, com uma vantagem pequena, fora da margem de erro, para Lula. O que surpreende é o aumento de intenção de voto para Augusto Cury, que se descola de um pelotão mais abaixo, que não consegue avançar acima da margem de erro da pesquisa.



A pesquisa de 1ª turno para presidente do Datafolha traz o seguinte:



Lula (PT) 38% (eram 39% em agosto)

Flávio Bolsonaro (PL): 33% (manteve os 33%)

Augusto Cury (Avante): 8% (eram 2%)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4%)

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 3%)

Samara Martins (UP): 1% (manteve 1%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (manteve 1%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era 1%)

Clariana Barão (DC): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Branco/Nulo: 6% (eram 6%)

Indecisos: 3% (eram 4%)

Segundo turno do Datafolha para presidente da República

O Datafolha simulou cenários de segundo turno para as eleições 2026. No embate de Lula contra Bolsonaro, ambos estão empatados tecnicamente, com 46% a 44%, respectivamente.



Na pesquisa de 21/8, Lula estava numericamente à frente, com 48%, enquanto Flávio contava com 43%.



Na simulação com Ronaldo Caiado, Lula tem 46% (eram 47%) e Caiado 41% (eram 40%).



Veja os cenários:



Lula x Flávio Bolsonaro



- Lula (PT): 46% (eram 47% em agosto)

- Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 43%)

- Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 9%)

- Indecisos: 2% (eram 2%)



Lula x Ronaldo Caiado



- Lula (PT): 46% (eram 47%)

- Ronaldo Caiado (PSD): 41% (eram 40%)

- Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%)

- Indecisos: 2% (eram 3%)



Lula x Romeu Zema



- Lula (PT): 48% (eram 48%)

- Romeu Zema (Novo): 39% (eram 38%)

- Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 12%)

- Indecisos: 2% (eram 2%)



Lula x Renan Santos



- Lula (PT): 47% (eram 47%)

- Renan Santos (Missão): 38% (eram 37%)

- Em branco/nulo/nenhum: 13% (eram 14%)

- Indecisos: 2% (eram 2%)

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