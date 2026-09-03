PEC 6x1: Alcolumbre diz que Senado votará matéria após as eleições

Alcolumbre: "Vossa Excelência estará aqui votando, após as eleições, o fim da escala 6x1 no Senado Federal" - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado )

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que o Plenário da Casa votará o fim da escala 6x1 após as eleições. A matéria é prioritária para o governo e depende dessa aprovação para entrar em vigor. “Vossa Excelência estará aqui votando, após as eleições, o fim da escala 6x1 no Senado Federal”, disse durante a sessão plenária desta quinta-feira (3/9).

Na quarta-feira (2), o tema foi aprovado via Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), admitiu à imprensa que a votação pode ficar para outubro, caso não haja uma sessão extraordinária ainda em setembro.



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Houve uma preocupação com a quantidade de votos. Para a aprovação da matéria, eram necessários 49 votos favoráveis em dois turnos. “Nós consultamos o presidente Davi (Alcolumbre, presidente do Senado). Ele fez a seguinte pergunta: ‘vocês têm certeza do número de votos?’ Nós checamos, fizemos a verificação necessária. Não tínhamos”, explicou o líder.

Aliados admitem que a votação pode ocorrer em um esforço concentrado entre os dois turnos das eleições de outubro. O primeiro turno está agendado para o dia 4 de outubro. O segundo, se for necessário, no dia 25 de outubro.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para responsabilizar aliados do seu adversário, o candidato Flávio Bolsonaro (PL), pela não aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 no Plenário do Senado Federal.

“Enquanto tentávamos avançar com a PEC que acaba com a jornada 6x1 no Senado, a oposição, capitaneada pelo coordenador da campanha do meu opositor nessa corrida presidencial, atuava para impedir o avanço da pauta”, escreveu.