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Lula celebra aprovação do fim da taxa das blusinhas e cobra avanço em propostas no Senado

Presidente afirma que três dos cinco projetos prioritários do governo foram aprovados em definitivo e destaca fim da escala 6x1 como próxima batalha no Congresso

O petista sinalizou que a tramitação das propostas trabalhista e de segurança continuará entre as prioridades do Executivo - (crédito: Evaristo Sa / AFP)
O petista sinalizou que a tramitação das propostas trabalhista e de segurança continuará entre as prioridades do Executivo - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, em publicação nas redes sociais, a aprovação pelo Congresso Nacional do fim da chamada taxa das blusinhas. Segundo ele, a medida permite zerar a cobrança de impostos federais sobre compras internacionais on-line de até US$ 50.

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Na postagem, o petista afirmou que a medida provisória foi enviada pelo governo ao Parlamento em maio e classificou a aprovação como uma das principais vitórias legislativas da semana. “Compromisso assumido e cumprido!”, escreveu.

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O presidente também destacou que três dos cinco projetos considerados prioritários pelo governo foram aprovados em definitivo. Além do fim da taxa das blusinhas, ele citou a Política de Minerais Críticos e o Programa de Sustentabilidade da Infraestrutura de Data Centers (Redata).

De acordo com Lula, a política de minerais críticos tem como objetivos proteger as riquezas brasileiras, estimular a exploração responsável e gerar emprego, renda e desenvolvimento. Já o Redata busca atrair investimentos em data centers, fortalecer a infraestrutura digital e impulsionar a inovação e a inteligência artificial no país.

As outras duas propostas mencionadas pelo presidente ainda dependem de novas etapas no Legislativo. O fim da escala 6x1 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, enquanto a PEC da Segurança Pública também avançou na comissão. A proposta prevê o fortalecimento da integração entre União, estados e municípios no combate à criminalidade.

Lula afirmou que o próximo passo é a aprovação efetiva das duas matérias. Ao tratar da redução da jornada de trabalho, o presidente disse que o governo seguirá mobilizado para garantir a medida, que ainda enfrenta resistência de setores contrários a um dia a mais de descanso para os trabalhadores.

“Seguimos mobilizados, em especial em torno do fim da escala 6x1, que ainda precisa vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros”, afirmou.

Com a publicação, Lula reforçou a estratégia de apresentar os avanços no Congresso como parte do cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo e sinalizou que a tramitação das propostas trabalhista e de segurança continuará entre as prioridades do Executivo.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 04/09/2026 12:09 / atualizado em 04/09/2026 12:16
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