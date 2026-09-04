Lula celebra aprovação do fim da taxa das blusinhas e cobra avanço em propostas no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, em publicação nas redes sociais, a aprovação pelo Congresso Nacional do fim da chamada taxa das blusinhas. Segundo ele, a medida permite zerar a cobrança de impostos federais sobre compras internacionais on-line de até US$ 50.
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Na postagem, o petista afirmou que a medida provisória foi enviada pelo governo ao Parlamento em maio e classificou a aprovação como uma das principais vitórias legislativas da semana. “Compromisso assumido e cumprido!”, escreveu.
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O presidente também destacou que três dos cinco projetos considerados prioritários pelo governo foram aprovados em definitivo. Além do fim da taxa das blusinhas, ele citou a Política de Minerais Críticos e o Programa de Sustentabilidade da Infraestrutura de Data Centers (Redata).
De acordo com Lula, a política de minerais críticos tem como objetivos proteger as riquezas brasileiras, estimular a exploração responsável e gerar emprego, renda e desenvolvimento. Já o Redata busca atrair investimentos em data centers, fortalecer a infraestrutura digital e impulsionar a inovação e a inteligência artificial no país.
Compromisso assumido e cumprido!
O fim da taxa das blusinhas foi aprovado pelo Congresso.
A Medida Provisória foi enviada pelo nosso Governo ao parlamento em maio, e permite zerar a cobrança de impostos federais sobre compras internacionais online de até 50 dólares.
Essa foi…— Lula (@LulaOficial) September 4, 2026
As outras duas propostas mencionadas pelo presidente ainda dependem de novas etapas no Legislativo. O fim da escala 6x1 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, enquanto a PEC da Segurança Pública também avançou na comissão. A proposta prevê o fortalecimento da integração entre União, estados e municípios no combate à criminalidade.
Lula afirmou que o próximo passo é a aprovação efetiva das duas matérias. Ao tratar da redução da jornada de trabalho, o presidente disse que o governo seguirá mobilizado para garantir a medida, que ainda enfrenta resistência de setores contrários a um dia a mais de descanso para os trabalhadores.
“Seguimos mobilizados, em especial em torno do fim da escala 6x1, que ainda precisa vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros”, afirmou.
Com a publicação, Lula reforçou a estratégia de apresentar os avanços no Congresso como parte do cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo e sinalizou que a tramitação das propostas trabalhista e de segurança continuará entre as prioridades do Executivo.
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