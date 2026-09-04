Lula celebra aprovação do fim da taxa das blusinhas e cobra avanço em propostas no Senado

O petista sinalizou que a tramitação das propostas trabalhista e de segurança continuará entre as prioridades do Executivo - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, em publicação nas redes sociais, a aprovação pelo Congresso Nacional do fim da chamada taxa das blusinhas. Segundo ele, a medida permite zerar a cobrança de impostos federais sobre compras internacionais on-line de até US$ 50.

Na postagem, o petista afirmou que a medida provisória foi enviada pelo governo ao Parlamento em maio e classificou a aprovação como uma das principais vitórias legislativas da semana. “Compromisso assumido e cumprido!”, escreveu.

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O presidente também destacou que três dos cinco projetos considerados prioritários pelo governo foram aprovados em definitivo. Além do fim da taxa das blusinhas, ele citou a Política de Minerais Críticos e o Programa de Sustentabilidade da Infraestrutura de Data Centers (Redata).

De acordo com Lula, a política de minerais críticos tem como objetivos proteger as riquezas brasileiras, estimular a exploração responsável e gerar emprego, renda e desenvolvimento. Já o Redata busca atrair investimentos em data centers, fortalecer a infraestrutura digital e impulsionar a inovação e a inteligência artificial no país.

Compromisso assumido e cumprido!



O fim da taxa das blusinhas foi aprovado pelo Congresso.



A Medida Provisória foi enviada pelo nosso Governo ao parlamento em maio, e permite zerar a cobrança de impostos federais sobre compras internacionais online de até 50 dólares.



Essa foi… September 4, 2026

As outras duas propostas mencionadas pelo presidente ainda dependem de novas etapas no Legislativo. O fim da escala 6x1 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, enquanto a PEC da Segurança Pública também avançou na comissão. A proposta prevê o fortalecimento da integração entre União, estados e municípios no combate à criminalidade.

Lula afirmou que o próximo passo é a aprovação efetiva das duas matérias. Ao tratar da redução da jornada de trabalho, o presidente disse que o governo seguirá mobilizado para garantir a medida, que ainda enfrenta resistência de setores contrários a um dia a mais de descanso para os trabalhadores.

“Seguimos mobilizados, em especial em torno do fim da escala 6x1, que ainda precisa vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros”, afirmou.

Com a publicação, Lula reforçou a estratégia de apresentar os avanços no Congresso como parte do cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo e sinalizou que a tramitação das propostas trabalhista e de segurança continuará entre as prioridades do Executivo.