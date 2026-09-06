Em live, Flávio diz que Bolsonaro está 'censurado' e não o vê a quase 2 meses

O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está censurado devido à proibição do uso de internet. Em live nas redes sociais, Flávio conversou com aliados e apoiadores que assistiam a transmissão.



"Você quer dar uma palavrinha como se o Bolsonaro pudesse ouvir em algum momento? Ele não pode te assistir, está proibido de ter acesso à internet, está censurado. Tem dois meses quase que eu estou proibido de ver meu próprio pai. Fico sabendo como ele está pelos advogados e pelas visitas que ele tem da família apenas", disse Flávio a uma apoiadora de Arraial do Cabo (RJ).

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O Zero Um de Bolsonaro também aproveitou o momento para convocar os espectadores para os atos contra o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que serão realizados nesta segunda-feira (7/9).



"A gente está aqui só para dar voz para quem quiser falar alguma coisa, porque 7 de Setembro vai ser muito importante. É o momento da gente resgatar o Brasil de verdade. Tem muita coisa em risco nesse país. Então, mais uma vez, é muito importante que você possa comparecer nas ruas amanhã, no 7 de setembro. Veja aí perto da sua cidade se não tem também algum ato pela liberdade. Mais um ato fora Lula e fora Moraes. Esse é o lema da nossa manifestação neste domingo", recomendou.

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Eduardo Bolsonaro e Allan dos Santos

Com outro apoiador, Flávio falou sobre seu irmão Eduardo Bolsonaro e do jornalista Allan dos Santos que estão foragidos nos Estados Unidos. "Tem muita gente que está fora do país ainda, como Eduardo Bolsonaro, várias outras pessoas, o Ramagem que está lá fora, o Allan dos Santos. Tem muita gente que precisou sair, se estivesse aqui no país ia ser mais uma vítima na perseguição. Mas esse sofrimento está acabando em nome de Jesus. A partir do ano que vem, pode ter certeza que esse Brasil vai normalizar, nossa democracia vai ser resgatada e vamos trabalhar muito pro Brasil prosperar", disse.

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Facada

Hoje (6/9) faz oito anos do episódio da facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu em um ato em Juiz de Fora (MG). Na live, Flávio afirmou usar a mesma camisa que o pai vestiu no dia como forma de homenageá-lo. "Hoje faz oito anos da facada que ele levou em Juiz de Fora. Tentaram matá-lo porque já sabiam que ele estava eleito presidente da República. Muita gente fala: 'Ah, foi a facada que elegeu o Bolsonaro'. Não, todos já sabiam que ele estava eleito, que não tinha como reverter. Aí foram para o desespero e tentaram tirar a vida dele. Mas ele está firme e forte", declarou.