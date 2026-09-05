Alfredo Gaspar defende "virada de chave" para o Nordeste em visita ao RN

Alfredo Gaspar, candidato a vice, aborda o desenvolvimento do Nordeste em compromissos de campanha no Rio Grande do Norte - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar (PL-AL), desembarca no Rio Grande do Norte neste domingo (6/9) para compromissos em Natal e Extremoz. Ele estará ao lado do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha.

A visita busca fortalecer o diálogo com a população e colocar o desenvolvimento do Nordeste como pauta central das propostas da chapa.

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A programação começa pela manhã, às 9h30, com um bandeiraço na orla de Natal. O evento ocorrerá na rotatória da Ladeira do Sol, na Praia dos Artistas, em frente ao Chaplin.

À tarde, Alfredo Gaspar e Rogério Marinho seguem para a cidade de Extremoz. Às 16h, eles participam do "Grande Encontro do 22". A concentração está marcada para as Ruínas de São Miguel Arcanjo, com destino à Praça Estrela do Mar.

Um novo olhar para a região

Nordestino, Alfredo Gaspar tem defendido um novo olhar para a região, com estímulo ao desenvolvimento, geração de emprego e renda e redução das desigualdades.

“Nós temos uma região com enorme potencial para ajudar na virada de chave do Brasil. Temos bolsões de desenvolvimento, mas também grandes bolsões de vulnerabilidade", afirmou Gaspar.

Segundo o candidato, a proposta de Flávio Bolsonaro é mudar essa trajetória. O objetivo é levar oportunidades, desenvolvimento, emprego e crescimento para o Nordeste.

“O Brasil só vai crescer se o Nordeste crescer. O Nordeste é solução. É oportunidade. É presente e futuro”, declarou.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.