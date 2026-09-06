Alagoas: secretário questiona conhecimento de candidata ao Senado sobre o estado

Secretário de Agricultura e Pecuária de Alagoas, Marcelo Melo questionou em um comício o conhecimento geográfico do estado da esposa do ex-prefeito de Maceió e candidata ao senado Marina JHC (PSDB). Aliados de Marina acusam Melo de xenofobia pelo fato da ex-primeira-dama de Maceió ter nascido em Mato Grosso.
"Se soltar ela em Arapiraca e disser ‘vai para Santana’, ela não sabe onde é... porque ela é de Goiás", afirmou Melo, errando o estado natal da candidata. Em resposta, Marina destaca que a subida de seu nome em pesquisas de intenções de voto deixou adversários incomodados. O secretário é aliado do principal grupo adversário de JHC nas eleições, a família Calheiros. "Vivo em Maceió, tenho dois filhos alagoanos e, como primeira-dama de Maceió, me dediquei a programas que transformaram a vida das pessoas", disse ao Correio.
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Apoiadores de Marina destacam ainda que esse tipo de arma eleitoral contra mulheres também ocorre em São Paulo e citam o caso da candidata ao senado no estado Simone Tebet, que tem sido chamada de "forasteira". A ex-ministra do Planejamento é do Mato Grosso do Sul, mas agora disputa a eleição em território paulista.
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As eleições em Alagoas estão acirradas, último levantamento realizado pela Paraná Pesquisas, na última segunda-feira (31/8), mostrou Marina JHC (PSDB) em terceiro lugar, logo atrás de Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB).
O deputado e ex-presidente da Câmara lidera a pesquisa com 40,4% das intenções de voto, o senador em reeleição Renan obteve 36,8% e a ex-primeira-dama de Maceió marcou 28,4%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AL-03316/2026.
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