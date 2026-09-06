InícioPolítica
Eleições 2026

Alagoas: secretário questiona conhecimento de candidata ao Senado sobre o estado

Aliados acusam de xenofobia; Marcelo Melo errou o estado de origem de Marina JHC

A ex-primeira-dama de Maceió nasceu no Mato Grosso e disputa o Senado por Alagoas, terra natal de seu marido e candidato ao governo João Henrique Caldas (JHC) - (crédito: Assessoria PSDB-AL)
A ex-primeira-dama de Maceió nasceu no Mato Grosso e disputa o Senado por Alagoas, terra natal de seu marido e candidato ao governo João Henrique Caldas (JHC) - (crédito: Assessoria PSDB-AL)

Secretário de Agricultura e Pecuária de Alagoas, Marcelo Melo questionou em um comício o conhecimento geográfico do estado da esposa do ex-prefeito de Maceió e candidata ao senado Marina JHC (PSDB). Aliados de Marina acusam Melo de xenofobia pelo fato da ex-primeira-dama de Maceió ter nascido em Mato Grosso.

"Se soltar ela em Arapiraca e disser ‘vai para Santana’, ela não sabe onde é... porque ela é de Goiás", afirmou Melo, errando o estado natal da candidata. Em resposta, Marina destaca que a subida de seu nome em pesquisas de intenções de voto deixou adversários incomodados. O secretário é aliado do principal grupo adversário de JHC nas eleições, a família Calheiros. "Vivo em Maceió, tenho dois filhos alagoanos e, como primeira-dama de Maceió, me dediquei a programas que transformaram a vida das pessoas", disse ao Correio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Apoiadores de Marina destacam ainda que esse tipo de arma eleitoral contra mulheres também ocorre em São Paulo e citam o caso da candidata ao senado no estado Simone Tebet, que tem sido chamada de "forasteira". A ex-ministra do Planejamento é do Mato Grosso do Sul, mas agora disputa a eleição em território paulista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As eleições em Alagoas estão acirradas, último levantamento realizado pela Paraná Pesquisas, na última segunda-feira (31/8), mostrou Marina JHC (PSDB) em terceiro lugar, logo atrás de Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB).

O deputado e ex-presidente da Câmara lidera a pesquisa com 40,4% das intenções de voto, o senador em reeleição Renan obteve 36,8% e a ex-primeira-dama de Maceió marcou 28,4%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AL-03316/2026.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 06/09/2026 11:40 / atualizado em 06/09/2026 11:40
SIGA
x