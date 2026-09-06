7 de Setembro: Lula tratará de soberania e de riquezas nacionais em discurso

O discurso de Lula na noite deste domingo terá 3 minutos e 43 segundos de duração - (crédito: Reprodução/YouTube/Lula)

O presidente luiz Inácio Lula da Silva (PT) focará em temas como a soberania nacional, a valorização de riquezas nacionais e o objetivo de perseguir a justiça social em seu discurso, previstto para ser exibido na noite deste domingo (6/9), em celebração ao 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil.

Em linha com a campanha à reeleição do petista, o pronunciamento do presidente vai enfatizar uma ideia de proteção ao patrimônio nacional e destacar potenciais estratégicos de materiais brasileiros como o petróleo — achado pela Petrobras na Margem Equatorial —, além de minerais críticos e terras raras.

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"Temos a segunda maior reserva de Terras Raras do mundo, e a maior fonte de água doce. No último mês, descobrimos uma nova e rica reserva de petróleo. Essas riquezas devem servir ao futuro do povo brasileiro", dirá o presidente, em um trecho do discurso.

Além de entoar bandeiras usadas pelo petista nos vieses institucional e de campanha à reeleição, o pronunciamento de Lula fará uma defesa ao livre comércio entre os países. Essa ideia, no entanto, será transmitida sem citar nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsável por aplicar tarifas de até 37,5% a uma lista de produtos exportados pelo Brasil ao país norte-americano.

"Defendemos o livre comércio. Nenhum país estrangeiro tem o direito de dizer de quem podemos comprar, e para quem podemos vender. Somos um país soberano, e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém", falará o presidente, em outro trecho do discurso, que terá duração de 3 minutos e 43 segundos ao todo.

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Recados a Trump no pronunciamento de Lula vão ocorrer um dia após o líder brasileiro tê-lo citado publicamente, em agenda realizada no interior de São Paulo. À ocasição, Lula mandou um recado para que o presidente norte-americano exxperimente utilizar o sistema de pagamentos Pix.

Decisão do TSE

A garantia para que o presidente e candidato à reeleição fizesse o pronunciamento na véspera da celebração à Independência do Brasil foi dada por meio de uma decisão do presidente do Tribunal Supeior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques.

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Ao permitir a realização do discurso, Nunes Marques afirmou que a transmissão do pronunciamento de Lula não tinha cunho eleitoral nem representava uso abusivo da máquina pública, já que a data do 7 de Setembro "tem significado histórico e institucional autônomo em relação às funções de governo e, especialmente, às atribuições institucionais de chefia de Estado".