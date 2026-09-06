Mendonça libera caso envolvendo Moraes e Vorcaro para julgamento

Mendonça e Moraes durante sessão do plenário do Supremo - (crédito: Antônio Augusto/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para julgamento no plenário da Corte uma ação que trata de conversas que teriam sido trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e André Vorcaro, dono do Banco Master, além de outros interlocutores.

Com a decisão de Mendonça, cabe ao presidente do Tribunal, Edson Fachin, decidir uma data para levar o caso para análise do colegiado. No entanto, Fachin pode decidir que o caso não é de competência do pleno e deixar de pautar o assunto.

Porém, o ministro já sinalizou que a situação que envolve Moraes deve ser avaliada pelos demais integrantes da Corte. De acordo com interlocutores do Tribunal, é possível que Fachin marque a data da análise para uma das sessões que devem ocorrer ainda nesta semana.

Moraes não será julgado neste momento pela troca de mensagens, mas os ministros vão decidir se abrem ou não apuração sobre o caso. Fachin deve decidir ainda sobre uma decisão de Moraes que acusa Mendonça de crime de responsabilidade, improbidade administrativa, privilégio de determinado grupo político, entre outras.