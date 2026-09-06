Quem é Thiago Faria, o assessor de Nikolas citado em áudios para Vorcaro

Nikolas Ferreira e o banqueiro Daniel Vorcaro são os protagonistas de áudios sobre a liberação de ativo de mineração - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados / Reprodução )

Áudios gravados em março e abril de 2025, mas divulgados somente nesta quinta-feira (3), revelam o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pedindo ajuda ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para liberar um ativo de mineração para seu então assessor, Thiago Rodrigues de Faria. Faria atuava como advogado e assessor no gabinete do parlamentar em Brasília.

Quem é o assessor citado nos áudios?

Thiago Rodrigues de Faria é advogado, com atuação em relações governamentais, e trabalhou como assessor no gabinete de Nikolas Ferreira em Brasília. Ele também atuou como advogado de defesa do deputado em processos judiciais, incluindo o caso em que Nikolas se recusou a fazer um acordo com a Procuradoria-Geral da República por ter chamado o presidente Lula de "ladrão".

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Meses após as conversas reveladas, em setembro de 2025, o nome de Faria foi citado na Operação Rejeito da Polícia Federal. A operação investigou um esquema de extração ilegal de minério de ferro na Serra do Curral, em Nova Lima (MG), resultando na prisão preventiva de 22 pessoas na primeira fase da ação.

Segundo documentos da investigação da PF, a sociedade de advocacia de Faria mantinha desde janeiro de 2025 um contrato com a empresa Gmais Ambiental, uma das investigadas. O acordo previa que seu escritório poderia receber 25% do lucro total caso fossem concretizadas a autorização para a mineração e a venda da lavra, em uma negociação estimada entre US$ 30 milhões e US$ 45 milhões.

O contrato também envolvia a mineradora Topázio Imperial, detentora dos direitos minerários de uma área onde fica a barragem Água Fria, apontada como uma das estruturas de maior risco de rompimento do país e que, à época, estava sem operação por determinação do Ministério Público Federal.

Como funciona a liberação de ativos no setor minerário?

O processo para destravar ativos e obter autorizações no setor de mineração no Brasil é complexo e envolve diversas etapas regulatórias. A principal entidade responsável pela fiscalização e concessão é a Agência Nacional de Mineração (ANM). A atuação política, embora não oficial, é frequentemente usada para acelerar ou monitorar esses procedimentos.

Requerimento de pesquisa: a empresa solicita à ANM o direito de pesquisar minérios em uma área específica, apresentando um plano inicial.

Alvará de pesquisa: se o pedido for aprovado, a agência emite um alvará que permite a realização de estudos geológicos para confirmar a viabilidade da jazida.

Relatório final de pesquisa: após os estudos, a empresa apresenta um relatório detalhado à ANM. Se o resultado for positivo, ela pode requerer a concessão de lavra.

Licenciamento ambiental: paralelamente, é necessário obter licenças ambientais nos âmbitos municipal, estadual e, em alguns casos, federal, o que exige estudos de impacto ambiental.

Concessão de lavra: com o relatório aprovado e as licenças em mãos, a empresa pode finalmente solicitar a portaria de lavra, que autoriza a extração do minério.

Qual era a articulação revelada nos áudios?

Nos áudios, Nikolas Ferreira pede a Daniel Vorcaro que ajude a destravar um ativo minerário que estava pendente no Banco Master, indicando Thiago Rodrigues de Faria como o responsável por conduzir o processo. A articulação, portanto, não era para acompanhar processos em órgãos públicos em Brasília, mas para resolver uma pendência diretamente com a instituição financeira.

Nikolas também aproveitou a conversa para se desculpar com Vorcaro por críticas que havia feito, em abril de 2024, a um evento financiado pelo Banco Master em Londres, que contou com a presença de ministros do STJ, do STF e do TSE.

Posicionamentos dos envolvidos

Procurado pela coluna de Bruno Pinheiro (Jovem Pan), Nikolas Ferreira confirmou a autenticidade da gravação, mas negou ter intimidade com Daniel Vorcaro. Segundo o deputado, ele apenas intermediou o contato a pedido de um amigo, sem conhecer os detalhes do negócio, e reforçou que nunca recebeu qualquer vantagem financeira do banqueiro.

Thiago Faria, por sua vez, confirmou atuar ativamente no setor minerário, mas rechaçou qualquer participação no esquema ilegal investigado pela Polícia Federal, afirmando nunca ter sido chamado a depor sobre o caso.

Já Daniel Vorcaro e o Banco Master não se manifestaram oficialmente sobre os pedidos feitos no áudio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.