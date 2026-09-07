InícioPolítica
DEFESA DAS MULHERES

Janja se emociona durante desfile do 7 de Setembro

Primeira-dama se emocionou ao acompanhar eixo sobre proteção de mulheres

Janja demonstrou forte emoção ao acompanhar a apresentação e chegou a pegar um lenço - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press )
Janja demonstrou forte emoção ao acompanhar a apresentação e chegou a pegar um lenço - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press )

A primeira-dama Janja da Silva se emocionou durante o desfile de 7 de Setembro, em Brasília, nesta segunda-feira (7/9). O momento ocorreu durante a apresentação do Eixo Temático 2, intitulado “Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres”.

Janja demonstrou forte emoção ao acompanhar a apresentação e chegou a pegar um lenço. O eixo abordou a proteção de meninas e mulheres, tema que tem ganhado espaço na atuação da primeira-dama.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a campanha, Janja da Silva tem investido em uma aproximação direta com mulheres evangélicas, sobretudo aquelas de baixa renda e que enfrentam situações de violência.

A estratégia amplia o diálogo da primeira-dama com um segmento considerado relevante do eleitorado e coloca a proteção das mulheres entre os temas de sua atuação pública.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 07/09/2026 10:21 / atualizado em 07/09/2026 11:00
SIGA
x