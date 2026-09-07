Janja se emociona durante desfile do 7 de Setembro

Janja demonstrou forte emoção ao acompanhar a apresentação e chegou a pegar um lenço - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press )

A primeira-dama Janja da Silva se emocionou durante o desfile de 7 de Setembro, em Brasília, nesta segunda-feira (7/9). O momento ocorreu durante a apresentação do Eixo Temático 2, intitulado “Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres”.



Janja demonstrou forte emoção ao acompanhar a apresentação e chegou a pegar um lenço. O eixo abordou a proteção de meninas e mulheres, tema que tem ganhado espaço na atuação da primeira-dama.

Veja o vídeo:

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Durante a campanha, Janja da Silva tem investido em uma aproximação direta com mulheres evangélicas, sobretudo aquelas de baixa renda e que enfrentam situações de violência.



A estratégia amplia o diálogo da primeira-dama com um segmento considerado relevante do eleitorado e coloca a proteção das mulheres entre os temas de sua atuação pública.