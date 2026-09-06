Operação da PM termina com quatro foragidos da Justiça presos

Uma ação coordenada da Polícia Militar (PMDF) resultou na prisão de quatro foragidos da Justiça neste domingo (6/9). Entre os capturados está um homem condenado a mais de 34 anos de prisão pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). As prisões ocorreram em pontos distintos do DF, lideradas pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR/BPRv) e pelo 21º Batalhão, com apoio do Serviço de Inteligência.

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Na Vila do Boa, em São Sebastião, a equipe localizou e prendeu um procurado pela Justiça que possui uma pena remanescente de 34 anos e 21 dias de reclusão pelo crime de latrocínio. Nas proximidades do Restaurante Comunitário da região, os policiais efetuaram a prisão de outros dois homens: um com mandado pendente pelo crime de roubo e outro com ordem de prisão em aberto por razões judiciais não especificadas.

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Durante uma blitz de fiscalização na rodovia DF-180, entre Samambaia e Recanto das Emas, os agentes abordaram um motorista e constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto por violência doméstica. Todos os suspeitos foram conduzidos às delegacias de suas respectivas circunscrições para a formalização do cumprimento dos mandados e seguem à disposição do Poder Judiciário.

