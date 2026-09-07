Putin envia mensagem a Lula e reforça parceria estratégica

No texto, o líder russo classificou Lula como "caro amigo" e defendeu o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países - (crédito: Maxim Shemetov/AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou nesta segunda-feira (7/9) uma mensagem de felicitações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Dia da Independência do Brasil. No texto, o líder russo classificou Lula como “caro amigo” e defendeu o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países.

Putin afirmou que as relações entre Rússia e Brasil avançam “com sucesso no espírito da parceria estratégica”. Segundo ele, Moscou e Brasília mantêm cooperação e coordenam posições em organismos como a Organização das Nações Unidas (ONU), o G20 e o Brics.

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O presidente russo defendeu a continuidade do “trabalho conjunto construtivo” para ampliar os vínculos econômicos e políticos entre os dois países. Na avaliação de Putin, a aproximação está de acordo com os interesses de russos e brasileiros e com a consolidação de uma “nova ordem mundial – mais justa e multipolar”.

A manifestação ocorre pouco mais de um mês depois de uma conversa telefônica entre os dois presidentes. Em 4 de agosto, Lula e Putin falaram por cerca de uma hora sobre a agenda bilateral e questões internacionais.

Na ocasião, os dois discutiram a ampliação da cooperação em energia, ciência e tecnologia e no setor naval. Também trataram dos resultados de reuniões da Comissão de Alto Nível e da Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica, realizadas em Brasília.

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Lula ainda disse estar decepcionado com a dificuldade do Conselho de Segurança da ONU para encaminhar soluções para conflitos recentes. Defendeu o diálogo entre as grandes potências e destacou a necessidade de preservar vidas, inclusive de civis.

Os dois presidentes concordaram em manter a coordenação nos fóruns multilaterais, especialmente no Brics, e reiteraram a defesa de um sistema internacional multipolar. Na conversa, Lula também reafirmou o apoio brasileiro à candidatura de Michelle Bachelet para o cargo de secretária-geral da ONU.