Tarcísio de Freitas troca 7 de setembro por encontro na Igreja Mundial

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é ausência confirmada ao Desfile Cívico de 7 de Setembro, dia em que a Pátria comemora sua independência. O governador trocou sua presença no desfile, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista, por um encontro com obreiros da Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro do Braz, na Zona Leste.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O encontro teve horário marcado a partir das 9h15, de acordo com agenda enviada pela assessoria do governador, que, no Desfile Cívico, foi representado pelo vice-governador, Felicio Ramuth (MDB).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Motta, Alcolumbre, Fachin e Alckmin chegam ao desfile de 7 de Setembro
- Leia também: Tarcísio sobe o tom e diz que o STF está "sob suspeição"
Antes de Tarcísio, os únicos governadores paulistas que deixaram de comparecer a um o Desfile de 7 Setembro foram João Doria (PSDB),em 2019, que disse ter preferido trabalhar em despachos administrativos a ir ao evento oficial. O outro foi Rodrigo Garcia, em 2022. À época, governador sob a sigla PSDB, preferiu visitar o Museu do Ipiranga.
A agenda de Tarcísio para este 7 de setembro dá conta também de sua participação, às 15 horas, na Avenida Paulista, do Ato da Independência, convocado pelo senador e candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.
Saiba Mais
- Política Plano de Cury para os atos do 8/1: rever casos na 1ª semana de governo
- Política Augusto Cury defende impeachment de ministros e um "novo STF" com 9 vagas
- Política Cury diz que privatizaria Correios se estatal não for recuperável
- Política Janja se emociona durante desfile do 7 de Setembro
- Política Ricardo Nunes distribui camisas com apoio a André Mendonça
- Política Ministros do STF evitam desfile do 7 de Setembro em meio à crise na Corte
- Política Os ministros que formam a base de Mendonça em meio à crise no STF
- Política Ministros do governo Lula chegam ao desfile do 7 de Setembro
- Política Motta, Alcolumbre, Fachin e Alckmin chegam ao desfile de 7 de Setembro
- Política Messias defende AGU e diz que atuação não se orienta por "amizades"
- Política 7 de Setembro: soberania e combate ao feminicídio serão temas de desfile