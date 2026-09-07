Bolsonaristas se reúnem na Paulista em ato de 7 de Setembro convocado por Flávio

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começaram a ocupar a Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (7), para o ato de 7 de Setembro convocado pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Vestidos, em sua maioria, de verde e amarelo, os manifestantes carregam faixas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de manifestações de apoio ao ministro André Mendonça.

O público se concentra principalmente nas proximidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e ocupa cerca de dois quarteirões da avenida, mesmo sob temperatura de 13°C e previsão de chuva. Flávio chegou ao local pouco antes das 15h e subiu no trio elétrico acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e de aliados políticos.

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Entre as figuras do STF, André Mendonça ganhou tratamento distinto dos demais ministros. Manifestantes fizeram pedidos de oração ao magistrado e o exaltaram pela condução do caso envolvendo o Banco Master. Um boneco inflável gigante com a imagem do ministro também foi instalado próximo ao trio elétrico.

A manifestação teve início com a execução do Hino Nacional. Na sequência, a bispa Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, comandou uma oração no trio elétrico. Além de pedir bênçãos a Flávio e Fernanda, ela citou Mendonça e pediu que Deus "guarde o nosso irmão André Mendonça".

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O 7 de setembro, que ganhou espaço como data de mobilização política da direita durante o governo Jair Bolsonaro, será usado neste ano como vitrine da campanha presidencial de Flávio. A manifestação vinha sendo convocada há semanas, mas ganhou novo combustível após a divulgação de conversas entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

O pastor Silas Malafaia, que até então mantinha distância da organização, passou a atuar na divulgação do ato, que concentrou parte de seu discurso nas críticas a Moraes e ao Supremo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, também confirmou presença na manifestação.