Janones faz "falsa" retratação sobre Nikolas Ferreira em vídeo

Janones afirma que a prefeita 'não inventou a história', mas que foi levada a crer que ele possuía esses materiais - (crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) publicou nesse sábado (5/9) um vídeo em tom de retratação para negar informações sobre a relação entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o banqueiro Daniel Vorcaro.

As afirmações, porém, correspondem ao conteúdo de mensagens e áudios divulgados nesta semana. Pouco depois, Janones republicou no X (antigo Twitter) uma publicação que classificava o vídeo como um “bait”, uma “isca” para provocar determinada reação nas redes sociais.

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No vídeo, Janones afirma que estaria se retratando de informações que havia publicado anteriormente sobre Nikolas. Entre os pontos negados estão o contato entre o deputado e Vorcaro, o uso de aeronaves do banqueiro por Nikolas durante a campanha de 2022, um pedido relacionado a um ativo minerário e mensagens nas quais o parlamentar chama Vorcaro de “Dani”.

Ao final, Janones também afirma que Nikolas não teria compartilhado nem mandado elaborar um falso relatório atribuído à Polícia Federal (PF) e que jamais teria demonstrado intimidade com Vorcaro.

‘Bait’ nas redes

Depois da publicação do vídeo, Janones repostou um texto que classificava a gravação como uma estratégia para induzir adversários a acreditar que ele havia sido obrigado a se retratar. A publicação destaca que perfis bolsonaristas passaram a compartilhar o vídeo como se fosse uma retratação determinada pela Justiça. A publicação também destaca que não houve decisão judicial obrigando Janones a fazer a gravação.

Bolsonaristas caíram de cabeça no bait de Janones



André Janones publicou um vídeo com o título “Direito de resposta Nikolas Ferreira”, colocou papel na mão, voz solene e começou a “se retratar” ponto por ponto.



Pronto. Bastou.



Perfis bolsonaristas começaram a comemorar como se… pic.twitter.com/TdSjZdbBfg — O Jornaleiro (@ojornaleirobr) September 6, 2026

O que dizem as mensagens

A falsa retratação ocorre em meio à divulgação de mensagens e áudios que mostram contatos entre Nikolas e Vorcaro. Em uma das conversas, Nikolas chama o banqueiro de “Dani” e afirma que gostaria de ter “mais proximidade” com ele. Em março de 2025, o deputado também enviou um áudio a Vorcaro para tratar de uma demanda envolvendo um advogado e ex-assessor seu, Thiago Rodrigues de Faria.

Nikolas afirmou que o advogado tinha um “ativo minerário” pendente e disse que poderia fazer a ponte com Vorcaro. No mesmo áudio, Nikolas retomou uma publicação que havia feito sobre um fórum realizado em Londres e afirmou a Vorcaro que não sabia que o Banco Master estava envolvido no evento quando fez as críticas.

“Eu não fazia ideia que era este o banco do Dani etc. e tudo, senão, obviamente, eu não teria postado, já teria conversado anteriormente”, afirmou.

Jato durante campanha

Outro ponto citado por Janones no vídeo foi a relação de Nikolas com as aeronaves de Vorcaro. Mensagens divulgadas nesta semana mostram o banqueiro afirmando, em conversa com o empresário Flávio Carneiro, que havia bancado “todos os voos” de Nikolas. A declaração foi feita em abril de 2024.

“Esse Nikolas eu banquei todos os voos”, escreveu Vorcaro. Na sequência, ameaçou divulgar informações sobre o deputado. As mensagens não esclarecem quantos voos teriam sido pagos pelo banqueiro nem a qual período a declaração se refere.

No segundo turno das eleições de 2022, porém, Nikolas utilizou um jato de Vorcaro durante cerca de dez dias para participar de ações de campanha em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro (PL). A agenda passou por nove estados e pelo Distrito Federal.

O uso da aeronave foi revelado em março pela jornalista Malu Gaspar, de O Globo. Na ocasião, Nikolas afirmou que não sabia quem era o proprietário do avião quando aceitou o convite para participar das atividades e que só posteriormente soube que a aeronave pertencia a Vorcaro.

Relatório falso da PF

Janones também mencionou no vídeo o falso relatório atribuído à Polícia Federal que afirmava não haver indícios de crime nas conversas entre Nikolas e Vorcaro. A PF confirmou ao Estado de Minas que o documento não foi produzido pela corporação. A imagem havia circulado nas redes sociais após a divulgação das conversas e chegou a ser republicada por Nikolas.

A assessoria do deputado confirmou ao Estado de Minas que ele republicou o conteúdo a partir de um portal de notícias e afirmou que a publicação foi apagada depois que Nikolas descobriu que o documento era falso. Após a divulgação das mensagens, Nikolas negou irregularidades e afirmou que nunca recebeu dinheiro de Vorcaro.