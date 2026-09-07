Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 41% no 2º turno, indica Quaest

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados em cenário de segundo turno - (crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB-Montagem: Gemini)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados com 41% das intenções de voto em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7/9). O levantamento é o primeiro após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Contratada pela TV Globo por R$ 314.628, a Quaest ouviu 2.004 eleitores entre quinta (3/6) e domingo (6/6). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01720/2026.

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A pesquisa avaliou diferentes cenários de segundo turno envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e os pré-candidatos Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

No cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 42% das intenções de voto, enquanto o senador soma 41%. Os índices oscilaram dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior, divulgado em 2 de setembro, quando ambos tinham 42% e 41%, respectivamente. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar representam 13%, enquanto 5% estão indecisos.

Contra Caiado, Lula registra 41% das intenções de voto, ante 38% do governador de Goiás. No levantamento anterior, os percentuais eram de 42% e 37%, respectivamente. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 17%, enquanto 4% estão indecisos.

Na simulação com Augusto Cury, Lula aparece com 39%, enquanto o candidato do Avante tem 35%. Em 2 de setembro, os índices eram de 40% e 34%. Nesse cenário, 21% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas, e 5% estão indecisos.

Já no confronto com Renan Santos, Lula tem 42% e o candidato do Missão, 37%. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 43%, enquanto Renan registrava 36%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar representam 17%, e 4% estão indecisos.

O cenário mais favorável a Lula entre as simulações ocorre contra Romeu Zema. O presidente aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o governador de Minas Gerais soma 33%. Nesse caso, 19% dizem que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam, e 4% estão indecisos.