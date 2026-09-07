Samara Martins, candidata à Presidência pelo UP, participa de sabatina do Correio

A conversa com a candidata terá duração de 50 minutos e integra a série de entrevistas com presidenciáveis realizadas pelo jornal - (crédito: Reprodução/Instagram )

A candidata do partido Unidade Popular (UP) à Presidência da República, Samara Martins, participa de sabatina do Correio nesta terça-feira (8/9), às 14h. A conversa com a candidata terá duração de 50 minutos e integra a série de entrevistas com presidenciáveis realizadas pelo jornal. A sabatina será transmitida nas redes sociais do Correio.

Samara será entrevistada pelas colunistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos. A candidata terá espaço para detalhar propostas de governo e discorrer sobre temas relevantes para a população brasileira.

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Histórico de sabatina

A primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto ocorreu em 28 de julho. Na ocasião foram sabatinados os candidatos Hertz Dias (PSTU), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Leonardo Avalanche (PRTB). A candidata Clariana Barão (DC) participou de uma sabatina individual em 25 de agosto.

A sabatina com os presidenciáveis tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Unafisco Nacional.

As Eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro de 2026, oportunidade em que serão eleitos os cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro.

