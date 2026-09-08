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ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: Cleitinho tem 41%; Patrus, 30%; e Kalil, 9% em Minas

Senador abre 11 pontos sobre Patrus no primeiro turno; Gabriel Azevedo tem 4,7% e aparece próximo de outros três candidatos

Candidatos ao governo de Minas Gerais Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Cleitinho (Republicanos), Alexandre Kalil (PDT) e Patrus Ananias (PT) - (crédito: Júnia Garrido/Band Minas/Divulgação e Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)
Candidatos ao governo de Minas Gerais Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Cleitinho (Republicanos), Alexandre Kalil (PDT) e Patrus Ananias (PT) - (crédito: Júnia Garrido/Band Minas/Divulgação e Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

O senador Cleitinho (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais com 41% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (8/9). Patrus Ananias (PT) aparece em segundo lugar, com 30%, enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) registra 9,2%.

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Gabriel Azevedo (MDB) aparece com 4,7% das intenções de voto. Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais, ele está tecnicamente empatado com Ben Mendes (Missão), Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD), que registram 4% cada. Brancos e nulos representam 0,4% dos entrevistados. Outros 2,2% não souberam opinar. 

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Pesquisa

A AtlasIntel ouviu 1.804 eleitores entre 30 de agosto e 4 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos MG-01579/2026 e BR-05852/2026.

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Vinícius Prates - Estado de Minas

Por Vinícius Prates - Estado de Minas
postado em 08/09/2026 12:23
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