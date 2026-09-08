Viana cobra Senado após Mendonça afastar diretor da PF

Minutos depois do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada, nesta terça-feira (8/9), o senador Carlos Viana (Podemos-MG) anunciou uma série de medidas no Senado para apurar a produção de relatórios de inteligência sobre o ministro. Mendonça também determinou a abertura de procedimentos criminais e administrativos para investigar a elaboração dos documentos, que, segundo a decisão, teriam monitorado autoridades.
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Nas redes sociais, Viana afirmou que protocolou pedidos para obter informações sobre o caso. “Exigi do Ministério da Justiça documentos, ordens, autores e destinatários das informações produzidas sobre Mendonça”, escreveu. O senador também pediu a convocação do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, ao Senado e uma audiência urgente com os responsáveis pela área de Inteligência da Polícia Federal para esclarecer a origem e a finalidade dos relatórios.
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Viana disse ainda que incorporou os fatos revelados às medidas que já havia apresentado anteriormente, incluindo pedido para preservar documentos, registros e acessos relacionados à produção das informações. O senador também afirmou ter acionado formalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que reúna a Mesa Diretora e os líderes partidários em busca de uma “resposta institucional” da Casa.
“Agora é a vez do Senado responder”, declarou Viana. Ao final da publicação, o senador convocou a população a cobrar os parlamentares de seus respectivos estados. “O Senado tem instrumentos. Tem competência. Tem responsabilidade. Agora cada senador precisa mostrar o que vai fazer”, afirmou.
A decisão de Mendonça começou a ser submetida nesta manhã à análise da Segunda Turma do STF em sessão virtual extraordinária, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista.
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