Lula cobra transparência e critica "vazamentos seletivos" em meio a tensão no STF

Para o petista, a divulgação parcial de informações do caso Master também tem reflexos sobre a disputa eleitoral - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou, nesta quarta-feira (9/9), a quebra completa do sigilo das investigações relacionadas ao Banco Master e criticou o que chamou de “vazamentos seletivos” em meio à crise que atingiu o Supremo Tribunal Federal (STF) nas últimas semanas. Para o petista, a divulgação parcial de informações do caso também tem reflexos sobre a disputa eleitoral.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que a dimensão das suspeitas envolvendo a instituição financeira exige respostas das autoridades e medidas para conter o desgaste institucional provocado pelo caso. O presidente classificou o episódio como “o maior crime financeiro da história do Brasil” e defendeu que as apurações alcancem todos os envolvidos, independentemente de cargos ou relações políticas.

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“Se faz necessário mais transparência e não vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral”, escreveu. Lula citou ainda a Operação Spoofing, conduzida no Supremo pelo então ministro Ricardo Lewandowski, como exemplo de divulgação de informações que, na avaliação dele, deve ser seguido no caso Master.

A manifestação ocorre em um momento de aumento da tensão no Judiciário em torno das investigações. Nos últimos dias, o caso ampliou a pressão sobre integrantes do STF e provocou uma sequência de movimentações dentro e fora da Corte, com cobranças para que as apurações avancem sem deixar dúvidas sobre eventuais relações entre autoridades e personagens ligados ao Master.

Ao defender a retirada integral do sigilo, o presidente Lula adotou o discurso de que a apuração não deve poupar nenhum dos citados. “É urgente a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master, seja quem for, doa a quem doer. O Brasil precisa saber a verdade”, afirmou.