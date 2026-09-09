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CRISE NO JUDICIÁRIO

Lula cobra transparência e critica "vazamentos seletivos" em meio a tensão no STF

Sem citar ninguém diretamente, o presidente lembrou do escândalo do Banco Master em que o filho de Jair Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro

Para o petista, a divulgação parcial de informações do caso Master também tem reflexos sobre a disputa eleitoral - (crédito: AFP)
Para o petista, a divulgação parcial de informações do caso Master também tem reflexos sobre a disputa eleitoral - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou, nesta quarta-feira (9/9), a quebra completa do sigilo das investigações relacionadas ao Banco Master e criticou o que chamou de “vazamentos seletivos” em meio à crise que atingiu o Supremo Tribunal Federal (STF) nas últimas semanas. Para o petista, a divulgação parcial de informações do caso também tem reflexos sobre a disputa eleitoral.

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Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que a dimensão das suspeitas envolvendo a instituição financeira exige respostas das autoridades e medidas para conter o desgaste institucional provocado pelo caso. O presidente classificou o episódio como “o maior crime financeiro da história do Brasil” e defendeu que as apurações alcancem todos os envolvidos, independentemente de cargos ou relações políticas.

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“Se faz necessário mais transparência e não vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral”, escreveu. Lula citou ainda a Operação Spoofing, conduzida no Supremo pelo então ministro Ricardo Lewandowski, como exemplo de divulgação de informações que, na avaliação dele, deve ser seguido no caso Master.

A manifestação ocorre em um momento de aumento da tensão no Judiciário em torno das investigações. Nos últimos dias, o caso ampliou a pressão sobre integrantes do STF e provocou uma sequência de movimentações dentro e fora da Corte, com cobranças para que as apurações avancem sem deixar dúvidas sobre eventuais relações entre autoridades e personagens ligados ao Master.

Ao defender a retirada integral do sigilo, o presidente Lula adotou o discurso de que a apuração não deve poupar nenhum dos citados. “É urgente a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master, seja quem for, doa a quem doer. O Brasil precisa saber a verdade”, afirmou.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 09/09/2026 11:49 / atualizado em 09/09/2026 11:50
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