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CRISE NO JUDICIÁRIO

Boulos celebra decisão de Dino e cobra foco nas eleições: "O que importa"

A determinação de Flávio Dino, que já atuou no governo Lula como ministro da Justiça, derrubou a decisão de André Mendonça

Guilherme Boulos, ao endossar o posicionamento de Flávio Dino, cobrou mudança de foco para debater temas eleitorais - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Guilherme Boulos, ao endossar o posicionamento de Flávio Dino, cobrou mudança de foco para debater temas eleitorais - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, clebrou a decisão do magistrado Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, nesta quarta-feira (9/9) a reintegração imediata de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal (PF) e de Leandro Almada à Diretoria de Inteligência Policial da corporação.

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"A decisão de Flavio Dino restabelece a autonomia dos Poderes. É inaceitável qualquer interferência indevida no processo eleitoral", comentou o ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A determinação de Dino, que já atuou no governo Lula como ministro da Justiça, derrubou a decisão do também magistrado do Supremo André Mendonça. Ele também comandou a pasta da Justiça, porém no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Guilherme Boulos, ao endossar o posicionamento de Flávio Dino, cobrou mudança de foco para debater temas eleitorais. Um dos coordenadores da campanha à reeleição de Lula, o ministro elencou assuntos que merecem discussão e criticou o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

"A eleição de outubro não é sobre o STF. É sobre o futuro do Brasil. Vamos limpar campo e debater o que importa: o fim da Escala 6X1, a soberania nacional e as propostas que interessam aos trabalhadores brasileiros. Nesse campo é 7X1 pro Lula contra Flávio Bolsonaro. Pra cima!", conclamou.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 09/09/2026 11:06 / atualizado em 09/09/2026 11:08
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