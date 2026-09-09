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ELEIÇÕES

Flávio volta ao local da facada em Bolsonaro: "Segundo nascimento"

Senador faz ato de campanha no exato ponto onde Jair Bolsonaro foi esfaqueado em 2018; ele define o local como o "segundo nascimento" do pai

Flávio Bolsonaro realiza ato de campanha em Juiz de Fora, no local onde o pai foi atacado em 2018 - (crédito: Divulgação)
Flávio Bolsonaro realiza ato de campanha em Juiz de Fora, no local onde o pai foi atacado em 2018 - (crédito: Divulgação)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) realizou um ato de campanha nesta quarta-feira (9/9) em Juiz de Fora (MG). O evento ocorreu no mesmo ponto onde seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi esfaqueado durante a disputa presidencial de 2018.

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Em declaração a jornalistas antes do ato, Flávio afirmou que completaria o percurso interrompido pelo atentado. "Vou completar o trajeto que meu pai não conseguiu completar", disse.

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O senador também definiu o local como um marco simbólico. Ele considera o ponto do ataque como "o segundo nascimento do presidente Bolsonaro".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/09/2026 12:54 / atualizado em 09/09/2026 12:55
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