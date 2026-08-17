Flávio Bolsonaro cancela ida a Juiz de Fora (MG) por mau tempo

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) cancelou a viagem a Juiz de Fora (MG) nesta segunda-feira (17/8) por questões meteorológicas. Segundo informou a assessoria, a decolagem no Rio de Janeiro não ocorreu por “falta de teto”, quando a altura da base das nuvens está muito baixa ou a visibilidade é reduzida por neblina e mau tempo.
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Flávio iria participar e discursar em uma motociata em Juiz de Fora. O percurso total de 7,8 km teria início no aeroporto Francisco Álvares de Assis (Aeroporto da Serrinha) e seguiria até a Praça da Estação (Praça Doutor João Penido), no centro de Juiz de Fora.
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Vale lembrar que, em 2018, durante um ato de campanha eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado enquanto era carregado nos ombros por apoiadores no centro da cidade de Juiz de Fora, por onde Flávio passaria.
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No sábado (15), um homem suspeito de postar ameaças ao primogênito de Jair foi alvo de um mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora. Ele também foi levado para prestar depoimento à polícia legislativa.
O suspeito teria postado nas redes sociais, no dia 13 de agosto, a frase “dessa fez deixa cmg [sic]”, junto de emojis de faca, em uma postagem que tratava de uma visita de Flávio Bolsonaro prevista para o município mineiro. Nesse domingo (16), o presidenciável realizou o primeiro ato de campanha na Praia de Copacabana (RJ) usando colete à prova de balas.
Agenda em BH
Segundo a assessoria, porém, está mantida e confirmada a participação do bolsonarista no lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais, às 19h, em Belo Horizonte (MG).
O nome do PL ao governo mineiro foi lançado após indefinições sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ao cargo. A ideia inicial era de que o parlamentar faria palanque para Flávio. No entanto, ao demorar para definir se iria ou não concorrer, o PL lançou o próprio candidato.
No dia 12 de agosto, Roscoe anunciou a vereadora de Uberaba (MG), Ellen Miziara (PL), como vice de sua chapa na corrida ao governo de Minas Gerais. Ela substituiu o ex-deputado federal Charlles Evangelista, que desistiu do pleito.
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