Flávio Bolsonaro cancela ida a Juiz de Fora (MG) por mau tempo

Vale lembrar que, em 2018, durante um ato de campanha eleitoral, o pai de Flávio, Jair, foi esfaqueado no centro da cidade de Juiz de Fora, por onde Flávio passaria - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) cancelou a viagem a Juiz de Fora (MG) nesta segunda-feira (17/8) por questões meteorológicas. Segundo informou a assessoria, a decolagem no Rio de Janeiro não ocorreu por “falta de teto”, quando a altura da base das nuvens está muito baixa ou a visibilidade é reduzida por neblina e mau tempo.

Flávio iria participar e discursar em uma motociata em Juiz de Fora. O percurso total de 7,8 km teria início no aeroporto Francisco Álvares de Assis (Aeroporto da Serrinha) e seguiria até a Praça da Estação (Praça Doutor João Penido), no centro de Juiz de Fora.

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Vale lembrar que, em 2018, durante um ato de campanha eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado enquanto era carregado nos ombros por apoiadores no centro da cidade de Juiz de Fora, por onde Flávio passaria.

No sábado (15), um homem suspeito de postar ameaças ao primogênito de Jair foi alvo de um mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora. Ele também foi levado para prestar depoimento à polícia legislativa.

O suspeito teria postado nas redes sociais, no dia 13 de agosto, a frase “dessa fez deixa cmg [sic]”, junto de emojis de faca, em uma postagem que tratava de uma visita de Flávio Bolsonaro prevista para o município mineiro. Nesse domingo (16), o presidenciável realizou o primeiro ato de campanha na Praia de Copacabana (RJ) usando colete à prova de balas.

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Segundo a assessoria, porém, está mantida e confirmada a participação do bolsonarista no lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais, às 19h, em Belo Horizonte (MG).

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O nome do PL ao governo mineiro foi lançado após indefinições sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ao cargo. A ideia inicial era de que o parlamentar faria palanque para Flávio. No entanto, ao demorar para definir se iria ou não concorrer, o PL lançou o próprio candidato.

No dia 12 de agosto, Roscoe anunciou a vereadora de Uberaba (MG), Ellen Miziara (PL), como vice de sua chapa na corrida ao governo de Minas Gerais. Ela substituiu o ex-deputado federal Charlles Evangelista, que desistiu do pleito.