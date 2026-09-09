PT acusa Supremo de interferência eleitoral e cobra fim de sigilo sobre Flávio

Valadares: "Ou o STF abre o sigilo e mostra ao Brasil os segredos ocultos sobre Flávio Bolsonaro, ou a integridade da eleição está comprometida" - (crédito: Divulgação/ PT)

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, criticou nesta quarta-feira (9/9) a condução das investigações relacionadas ao caso Banco Master e acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de adotar medidas que, segundo ele, podem interferir nas eleições de 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais, o dirigente petista defendeu o fim do sigilo sobre informações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado por ele como um dos beneficiados pela condução do processo.

Valadares afirmou que a crise institucional envolvendo o Supremo estaria sendo utilizada como instrumento eleitoral e questionou a atuação do ministro responsável pela relatoria do caso. Segundo o secretário, haveria parcialidade na condução das apurações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.

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“Está rolando intromissão nas eleições, é chegada a hora de reagir, está rolando intromissão nas eleições no Brasil e nossa democracia está sim em risco”, declarou.

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Na avaliação do dirigente petista, suspeitas relacionadas ao caso estariam se transformando em evidências e deveriam ser integralmente investigadas. Ele também citou a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que as apurações alcancem todos os envolvidos, independentemente de cargo ou posição política. “Presidente Lula, já foi mais do que claro que se investigue todo mundo, seja político, delegado ou juiz, doa a quem doer. Mas não é isso que está sendo feito”, afirmou.

Valadares questionou ainda a existência de sigilo sobre informações que, segundo ele, envolveriam Flávio Bolsonaro. O secretário citou a existência de áudios, notas fiscais, reuniões, repasses financeiros e vazamentos relacionados às investigações e questionou por que os elementos referentes ao senador permaneceriam sob sigilo.

“Tem áudio, tem nota fiscal, tem reunião, tem repasse de milhões de dólares, tem vazamento sobre todo mundo, mas as provas sobre Flávio Bolsonaro continuam em segredo. Por que esse sigilo seletivo? É para beneficiar a candidatura de Flávio?”, questionou.

O secretário também criticou o afastamento de delegados que, segundo ele, participaram de investigações sobre diferentes frentes do crime organizado. Na avaliação de Valadares, a situação exigiria a adoção de medidas para esclarecer as relações mencionadas nas investigações. “Por que não tem medida cautelar, não tem busca e apreensão? Por que não toma o depoimento? Por que o processo contra Flávio Bolsonaro segue parado?”, afirmou.

Valadares relacionou a cobrança pela abertura das informações à disputa eleitoral de 2026. Para ele, a manutenção do sigilo pode comprometer a percepção sobre a igualdade de condições entre os candidatos. “As eleições no Brasil só serão livres e justas se toda a verdade vier à tona”, disse.

Ao final do vídeo, o secretário do PT voltou a defender a divulgação das informações relacionadas a Flávio Bolsonaro e afirmou que, na sua avaliação, a condução do caso poderia ter consequências políticas.

“Na minha opinião, ou o STF abre o sigilo e mostra ao Brasil os segredos ocultos sobre Flávio Bolsonaro, ou a integridade da eleição está comprometida”, declarou. Valadares encerrou a manifestação com um apelo pelo acesso às informações sob sigilo: “Pelo fim do sigilo sobre Flávio Bolsonaro.”







