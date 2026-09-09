Alto escalão do PT traça estratégia para associar Mendonça a ataques à PF

Pessoas próximas a Lula afirmam, nos bastidores, que a defesa da decisão de Flávio Dino deve seguir a linha de que André Mendonça estaria comprometido com uma ofensiva contra a Polícia Federal - (crédito: AFP)

Integrantes do alto escalão do PT classificaram como um resgate da autonomia institucional do Executivo a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de reintegrar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (9/9), ao derrubar uma determinação do ministro André Mendonça.

Pessoas próximas ao presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmaram, nos bastidores, que a defesa da decisão de Dino deve seguir a linha de que Mendonça estaria comprometido com uma ofensiva contra a Polícia Federal.

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Ainda conforme essas fontes, a estratégia de associar Mendonça à ideia de enfraquecimento da PF será vinculada a iniciativas recentes de políticos aliados do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) que, na prática, também poderiam enfraquecer a instituição.

Um exemplo citado por integrantes do alto escalão do partido é a comparação entre a decisão de André Mendonça e o texto inicial apresentado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP) para o projeto de lei antifacção. À época, especialistas acusaram o projeto de prever cortes de verbas destinadas às investigações da Polícia Federal.

Campanha

Um dos organizadores da campanha à reeleição de Lula, o PT tem sido peça-chave para entender os posicionamentos que o presidente deverá adotar. O presidente do partido, Edinho Silva, defendeu, na semana passada, uma reforma do Judiciário como possível resposta às investigações que apontaram uma relação entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o então sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Essa bandeira também foi levantada pelo presidente e candidato à reeleição em vídeo publicado na semana passada nas redes sociais. Embora não tenha comentado nominalmente o recente episódio de rusgas no Supremo, Lula publicou outro vídeo nesta quarta-feira em que cobra transparência e critica “vazamentos seletivos”.

O material foi publicado pelo perfil do presidente antes de ele embarcar para Teresina, terra de Flávio Dino, onde cumprirá agenda. Na capital do Piauí, o petista visitará o Centro Estadual de Tempo Integral Profª. Júlia Nunes Alves e acompanhará as obras de revitalização e modernização do VLT de Teresina, além das obras do contorno rodoviário da capital.