Moraes cancelou pronunciamento para não ofuscar operação autorizada por Dino

Alexandre de Moraes não divulgou o tema a ser tratado, mas disse que o ato será remarcado para "momento oportuno" - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou um pronunciamento que estava previsto para ocorrer na sede da Corte, nesta quinta-feira (10/9), para não ofuscar a operação que mira suspeitas de fraudes envolvendo repasses ao filme Dark Horse, de acordo com fontes consultadas pela reportagem. A declaração foi suspensa cerca de uma hora após o anúncio.

Moraes não divulgou o tema a ser tratado, mas disse que o ato será remarcado para "momento oportuno". De acordo com fontes na Corte, a suspeita é de que ele iria falar sobre o inquérito das fake news, que está sob relatoria do ministro Edson Fachin, presidente da Corte. Além disso, prestaria informações sobre o caso Master e negaria envolvimento obscuro com Daniel Vorcaro. A citação a Moraes aparece em conversas identificadas pela Polícia Federal no celular do banqueiro.

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Na quarta-feira (9), Moraes foi afastado do inquérito das fake news pelo presidente da Corte, Edson Fachin. O magistrado conduzia o caso desde o ano de 2019, quando foi escolhido pelo então ministro Dias Toffoli, que estava na presidência do Supremo. A relatoria passou para o ministro Fachin, que pode levar o caso a plenário ou não.

Na próxima terça-feira (15), o Supremo realiza uma sessão extraordinária para avaliar um pedido do ministro André Mendonça para investigar as citações a Moraes.