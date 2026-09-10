Emenda de Bia Kicis a entidade ligada a 'Dark Horse' é questionada por Dino

Segundo a decisão, a emenda foi destinada ao projeto "Heróis Nacionais", que seria intermediado pelo governo de São Paulo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou uma possível irregularidade na destinação de uma emenda de R$ 150 mil feita pela deputada Bia Kicis (PL-DF), candidata ao Senado, para um projeto da Academia Nacional de Cultura (ANC), entidade presidida por uma das sócias da produtora do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a decisão, a emenda foi destinada ao projeto “Heróis Nacionais”, que seria intermediado pelo governo de São Paulo. Dino apontou “aparente desconformidade com a exigência de absoluta vinculação federativa”, já que Bia Kicis foi eleita pelo Distrito Federal e destinou o recurso para um projeto no estado de São Paulo. O valor, porém, não chegou à entidade. De acordo com os autos, os R$ 150 mil permanecem sem repasse por causa de entraves normativos e técnicos que impediram a assinatura do termo de parceria.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ANC é presidida por Karina Ferreira da Gama, que também é sócia da Go Up Entertainment, produtora de Dark Horse. A empresária aparece na investigação da Polícia Federal por sua relação com o deputado Mário Frias (PL-SP), também investigado no caso. De acordo com Dino, empresas ligadas a Karina prestaram serviços para a campanha de Frias em 2022. Entidades relacionadas à empresária também passaram a receber recursos de emendas parlamentares.

Coaf cita movimentações de Bia

A decisão de Dino menciona ainda um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que registrou R$ 3,43 milhões em movimentações na conta de Bia Kicis entre maio de 2025 e maio de 2026. O documento, no entanto, faz uma ressalva: a deputada não era o foco da análise do Coaf. O relatório foi incluído na investigação porque identificou uma transferência de R$ 500 feita por Mário Frias para Bia Kicis.

A deputada também não foi alvo das medidas cautelares determinadas contra Frias e outros investigados. Não houve, contra ela, busca e apreensão, proibição de contato, retenção de passaporte ou suspensão de contratos.

O Correio contatou a assessoria da parlamentar questionando os fatos citados na decisão e até o momento não obteve retorno. A matéria será atualizada em caso de resposta.