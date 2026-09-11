Renan Santos acusa rede dos EUA de apoiar campanha de Flávio Bolsonaro

Fundada pelo vice-presidente norte-americano J.D. Vance, a Rockbridge Network é apontada por opositores como financiada por capital estrangeiro - (crédito: Reprodução/X)

A participação de uma rede norte-americana de financiadores políticos na política brasileira se tornou alvo de acusações feitas por integrantes do partido Missão e do Movimento Brasil Livre (MBL). O grupo afirma que a Rockbridge Network, ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e fundada pelo vice-presidente J.D. Vance, teria atuado para financiar ilegalmente a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

A legislação eleitoral brasileira proíbe que partidos e candidatos recebam doações de entidades ou governos estrangeiros. A regra levou Renan Santos, candidato à Presidência da República, a questionar publicamente a relação entre a Rockbridge e pessoas próximas da campanha de Flávio.

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A acusação foi apresentada por Renan durante um discurso no último sábado (5/9). Na mesma data, Arthur do Val, ex-deputado conhecido como Mamãe Falei, também publicou no X sobre a existência de uma suposta movimentação de dinheiro estrangeiro destinada a uma campanha brasileira.

Também em 5 de setembro, Mamãe Falei teve uma troca acalorada na plataforma social com Tallis Gomes, alvo das acusações do grupo.

Tallis, calma. Eu sou só uma criança ainda. Só quero aprender a ser adulto como vc.



Vamos por partes. Primeiro, meus sinceros parabéns. Pra essa resposta vc nao usou o ChatGPT, e deu pra perceber suas dificuldades na língua portuguesa. Nao se coloca vírgula entre sujeito e… https://t.co/ioWG5Om1Ny September 5, 2026

A aproximação com Tallis Gomes

As suspeitas levantadas pelo grupo têm como um dos principais alvos o empresário Tallis Gomes, fundador da G4 Educação e integrante da Rockbridge. Gomes participou, em junho, de um painel com Chris Buskirk durante um evento realizado em Nova York.

O candidato do Missão sustenta que Gomes teria passado a representar a organização no Brasil ao lado de Pedro Sang. Segundo Renan, os dois teriam procurado diferentes candidaturas antes de estabelecer uma parceria com Flávio Bolsonaro. Ele também afirmou que a Rockbridge possui interesses em outras áreas, entre elas, terras raras.

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A participação de Gomes na rede norte-americana também foi usada por Arthur do Val para questioná-lo publicamente. O ex-deputado mencionou Pedro Sang em suas postagens e pediu explicações sobre quem seria o empresário citado como representante da Rockbridge no país. A discussão entre os dois terminou em uma troca de acusações na plataforma.

Renan Santos detalhou a relação que atribui a Gomes com a organização norte-americana e afirmou que a aproximação teria começado durante uma viagem aos Estados Unidos.

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“Fui descobrir que esse cara [Tallis Gomes] foi para os Estados Unidos conhecer uma empresa, uma fundação, chamada Rockbridge, que ajudou J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, a virar vice. São caras que põem dinheiro em eleição. Virou representante deles, junto com um rapaz chamado Pedro Sang. Esses caras vieram para o Brasil e saíram oferecendo apoio a várias candidaturas: Flávio, antes tentaram o Tarcísio, e fecharam com o Flávio. Esses caras trabalham com muitas coisas, entre elas terras raras. Eles entraram na campanha do Flávio, naturalmente e ilegalmente”, disse Renan Santos.

Renan Santos expõe relação entre Tallis Gomes e a Fundação Rockbridge, grupo ligado ao governo americano e interessado em terras raras brasileiras:



"Essa turma de canalhas está rifando o nosso futuro e o nosso presente, e não nos dando a chance sequer de sonhar." pic.twitter.com/buTBqeM8Lp — Anchovy ???? (@Anchovydamissao) September 6, 2026

O candidato também associou a defesa de Flávio Bolsonaro a interesses financeiros que, segundo ele, estariam por trás do apoio político.

“Querem fazer vocês crerem que temos que apoiar desesperadamente o ladrão, porque aí estamos salvos. Quem estará salvo são os caras que vão, caso o Flávio vença, ganhar dinheiro com essa merda.”

Nesta sexta-feira (11/9), Renan voltou a fazer alegações em seu perfil do X e disse estar "à disposição da imprensa" com documentos que, supostamente, esclareceriam o envolvimento norte-americano no financiamento da campanha.

Estou à disposição da imprensa, com documentos e contatos de envolvidos inclusive fora do Brasil, para ajudar elucidar o envolvimento americano na campanha do Flávio em troca de TERRAS RARAS. https://t.co/evDLAlV59d — Renan Santos???????? (@RenanSantosMBL) September 11, 2026

Gomes nega atuação para arrecadar recursos

Tallis Gomes rejeitou a acusação de que tenha trabalhado para levantar dinheiro para a campanha de Flávio Bolsonaro. A negativa foi dada ao colunista Guilherme Amado.

O Correio também procurou o empresário para obter um posicionamento sobre as acusações, mas não havia recebido resposta até o momento da publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestações.